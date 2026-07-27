Kylian Mbappé es el jugador francés con más partidos en Copas del Mundo y hasta la Fifa lo felicitó

La Fifa felicitó a Kylian Mbappé por convertirse en el jugador francés con más partidos oficiales disputados en una Copa Mundo, superando a leyendas como Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Raphael Varane, Fabien Barthez y Thierry Henry, entre otros.

En su mención, la Fifa exalta que Mbappé ajustó 22 partidos y eso lo convierte en el jugador francés con más partidos oficiales disputados en las Copas del Mundo, y es una cifra que seguramente crecerá, ya que Kylian tiene 27 años y podría estar en varios mundiales más, si su selección clasifica y es convocado.

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En el listado, Mbappé supera a jugadores que han sido leyenda en Francia como Hugo Lorris, Fabien Barthez y Thierry Henry, entre otros. Lloris logró 20 partidos oficiales; a él lo siguen Antoine Griezmann (19), Ousmane Dembélé(19), Olivier Giroud (18), Raphael Varane (18), Fabien Barthez (17), Thierry Henry (17), Lilian Thuram (16) y Maxime Bossis (15 juegos).

Los 22 juegos de Mbappé se han disputado en los mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026 así: 7-7 y 8 respectivamente.

Aunque esas cifras de Mbappé son importantes, aún está lejos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han disputado seis mundiales y tienen en sus registros 33 y 27 partidos en copas del Mundo, respectivamente.