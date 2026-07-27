Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Kylian Mbappé es el jugador francés con más partidos en Copas del Mundo y hasta la Fifa lo felicitó

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lideran la estadística de los jugadores con más partidos en Copas del Mundo.

  • Kylian Mbappé se convirtió en el jugador francés con más partidos disputados en Copa Mundo. FOTO GETTY
    Kylian Mbappé se convirtió en el jugador francés con más partidos disputados en Copa Mundo. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

La Fifa felicitó a Kylian Mbappé por convertirse en el jugador francés con más partidos oficiales disputados en una Copa Mundo, superando a leyendas como Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Raphael Varane, Fabien Barthez y Thierry Henry, entre otros.

En su mención, la Fifa exalta que Mbappé ajustó 22 partidos y eso lo convierte en el jugador francés con más partidos oficiales disputados en las Copas del Mundo, y es una cifra que seguramente crecerá, ya que Kylian tiene 27 años y podría estar en varios mundiales más, si su selección clasifica y es convocado.

También le puede interesar: ¿Hubo amaños en el Mundial 2026? Surgen alertas por apuestas: ¿qué dice la FIFA?

En el listado, Mbappé supera a jugadores que han sido leyenda en Francia como Hugo Lorris, Fabien Barthez y Thierry Henry, entre otros. Lloris logró 20 partidos oficiales; a él lo siguen Antoine Griezmann (19), Ousmane Dembélé(19), Olivier Giroud (18), Raphael Varane (18), Fabien Barthez (17), Thierry Henry (17), Lilian Thuram (16) y Maxime Bossis (15 juegos).

Los 22 juegos de Mbappé se han disputado en los mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026 así: 7-7 y 8 respectivamente.

Aunque esas cifras de Mbappé son importantes, aún está lejos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han disputado seis mundiales y tienen en sus registros 33 y 27 partidos en copas del Mundo, respectivamente.

Lea además: Dani Olmo rechazó disculpas de Roberto Ayala: “Está faltando a la verdad”

En ese listado de los que más han jugado en mundiales, le siguen los alemanes Lothar Matthäus con 25 partidos y Miroslav Klose con 24. Luego aparecen el italiano Paolo Maldini, el croata Luka Modric y alemán Manuel Neuer con 23.

Por ahora, Messi y CR7 se mantendrán como los jugadores en el mundo con más partidos jugados en los mundiales por varios año, ya que el equipo campeón de la Copa Mundo pasó de jugar 7 duelos a 8, con la presencia de 48 selecciones y, si se da la ampliación a 64 equipos, pues podría crecer desde 2030, pero todo está aún en estudio.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuántos partidos ha jugado Kylian Mbappé en Copas del Mundo?
Kylian Mbappé acumula 22 partidos oficiales jugados en Copas del Mundo. Esta cifra representa el récord histórico para un futbolista de la selección francesa.
¿En qué mundiales ha participado Kylian Mbappé y cómo se distribuyen sus partidos?
Norteamérica 2026: 8 partidos
¿Quién es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales?
El jugador con más partidos en la historia de los Mundiales es Lionel Messi, con un total de 33 encuentros disputados en seis ediciones del torneo.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Francia
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Francia
Kylian Mbappé
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos