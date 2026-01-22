La compra de un jugador por el Manchester City cambió el destino de Marino Hinestroza: así se fraguó su llegada a Vasco

El cuadro inglés pagó 84.5 millones de dólares al Bournemouth inglés, donde el futbolista brilló. En los 110 partidos que disputó anotó 32 goles y dio 13 asistencias. De ellas, 10 fueron durante el primer semestre de esta temporada. Eso llamó la atención del City. El negocio se cerró rápido. El futbolista ya brilló con el cuadro ciudadano, donde se ganó el puesto entre los titulares.

¿Qué tiene que ver ese movimiento con la llegada de Marino Hinestroza al Vasco da Maga?

En el fútbol moderno hay una facilidad que antes no se tenía: si alguien sale, de inmediato se reemplaza. Brasil es uno de los países que más llama la atención en el Viejo Continente para fichar futbolistas. El talento de sus jugadores y la competitividad del torneo pesan mucho. Por eso son, según datos de la CIES, el segundo país de Suramérica que más exporta al extranjero.

En los últimos años el balompié brasileño se ha dedicado a vender a Europa a sus nuevas joyas. Endrick salió del Palmeiras al Real Madrid en bien cumplió 18 años. Estevao se fue al Chelsea inglés en junio pasado, después de cumplir la mayoría de edad. Vasco da Gama, uno de los equipos tradicionales de Río de Janeiro, está a poco de cerrar la venta al Bournemouth inglés a Rayan, un extremo de 19 años. El futbolista, que debutó como profesional en 2023 y suma 19 goles en os 74 partidos que ha disputado hasta el momento, se convertiría en el nuevo refuerzo del cuadro que se ubica en el puesto 15 de la tabla de posiciones de la Liga Premier de Inglaterra a cambio de 35 millones de dólares, aproximadamente. Será, sin duda, el gran salto de su carrera.

La salida de Rayan al balompié inglés le abrió la puerta a la llegada de Marino Hinestroza al Vasco. Desde diciembre se decía que el futbolista llegaría a Boca Junior de Argentina, después de su buen paso por Nacional. Sin embargo, concretar la operación no fue fácil. El elenco argentino no llegaba a un acuerdo con los verdes en lo financiero.