Vasco da Gama ganó la pulseada a Boca Juniors y se quedó con Marino Hinestroza: los detalles del acuerdo

El mercado de fichajes en Sudamérica sigue dejando movimientos de alto impacto y uno de ellos tiene como protagonista a un futbolista colombiano. Vasco da Gama llegó a un acuerdo verbal para contratar al atacante Marino Hinestroza, jugador perteneciente a Atlético Nacional, quien estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca Juniors.
La operación se cerró en cinco millones de dólares por el 80 % de los derechos económicos del jugador. Atlético Nacional conservará el 20 % restante, asegurándose así una futura participación en una eventual venta.
En contexto: ¿Cambio de rumbo? Marino Hinestroza no ha podido llegar a Boca y le salió otro pretendiente en Brasil