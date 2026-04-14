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Marcelo Moreno Martins marcó doblete y lanzó una dedicatoria bastante particular a la selección Bolivia, eliminada del Mundial

El delantero boliviano tiene una carrera de 17 años con su selección y no estuvo en el grupo que disputó el repechaje.

  • El histórico goleador de la selección Bolivia, Marcelo Moreno Martins marcó dos goles con Oriente Petrolero en la Liga de su país y dedicó sus tantos al técnico Óscar Villegas, quien perdió el repechaje al Mundial. FOTO GETTY
    El histórico goleador de la selección Bolivia, Marcelo Moreno Martins marcó dos goles con Oriente Petrolero en la Liga de su país y dedicó sus tantos al técnico Óscar Villegas, quien perdió el repechaje al Mundial. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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El legendario delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, quien volvió tras una para larga a jugar con la ilusión de ser llamado a la selección de su país para la disputa del repechaje, se quedó con las maletas hechas porque el técnico Óscar Villegas no lo llamó para disputar la clasificación al Mundial.

Ahora, el goleador que volvió a la competencia y hace parte de Oriente Petrolero no solo ha regresado a las canchas, sino que con sus dos goles le dio la victoria a su equipo 2-1 ante Gualberto Villarroel San José, y su celebración, tras ser exaltado como el jugador del partido generó polémica.

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“Obviamente el triunfo para la hinchada y los dos goles, el de penal y de cabeza para Villegas. Solo voy a decir eso porque los goles son los que te dan la victoria y eso fue lo que hizo falta en el repechaje”, comentó Moreno Martins en las declaraciones oficiales.

También mencionó que hizo un sacrificio grande para volver, con una carrera de 17 años de Selección debía estar en el repechaje y Villegas se equivocó al no llamarlo, porque a Bolivia le hicieron falta goles para estar en el Mundial. “Se equivocó, la culpa fue toda de él, porque teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo dieron todo, pero faltaron los goles”.

Cifras destacadas de Marcelo Moreno Martins con la selección boliviana

Marcelo debutó en la selección de Bolivia el 20 de noviembre de 2007 en el duelo ante Venezuela, y marcó dos goles para Verde, por las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

En los 17 años de carrera con la selección, marcó 31 goles en 108 partidos disputados.

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Hizo parte de la selección boliviana en cuatro ediciones de Copa América en Argentina 2011, Chile 2015 y en Brasil 2019 y 2021, marcando tres tantos en esta competencia.

Por la Eliminatoria marcó 22 tantos, que lo convirtieron en uno de los máximos anotadores históricos de esta competencia.

En la Eliminatoria a Qatar 2022 fue el máximo artillero de la competencia con 10 goles.

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¿Cómo quedó eliminado Bolivia del Mundial de Norteamérica?

Bolivia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 2-1 contra Irak el 1 de abril de 2026 en la final del repechaje intercontinental.

La selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, llegó a esta instancia tras vencer a Surinam (2-1) y quedar séptima en las eliminatorias de la Conmebol, perdiendo la oportunidad de volver a una Copa del Mundo desde 1994.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Moreno Martins no jugó el repechaje?
Porque el técnico Óscar Villegas decidió no convocarlo, priorizando jugadores con mayor ritmo competitivo.
¿Qué dijo Moreno Martins tras su doblete?
Responsabilizó directamente al entrenador por la eliminación, asegurando que Bolivia necesitaba goles.
¿Cómo quedó eliminada Bolivia?
Perdió en el repechaje intercontinental ante Irak, quedando fuera del Mundial 2026.

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