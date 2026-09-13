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¡Manchester fue azul! El City de Enzo Maresca ganó con 10 hombres el derbi de la ciudad contra el United en Old Trafford

Primer gran batacazo del Manchester City con Enzo Maresca como DT. Ganaron el derbi contra el United jugando con uno menos más de 80 minutos.

  • Erling Haaland, autor del único gol del derbi de Manchester. FOTO: X ManCity
    Erling Haaland, autor del único gol del derbi de Manchester. FOTO: X ManCity
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El Manchester City se dio el lujo de ganar el derbi en casa de su rival Manchester United (1-0) a pesar de jugar casi todo el partido con un hombre menos, este domingo en la 4ª jornada de la Premier League, donde sigue el ritmo del líder Arsenal.

Los Gunners habían ganado 2-0 el sábado en Sunderland para sumar una cuarta victoria en cuatro jornadas, para una cosecha de 12 puntos que también alcanza ahora el City, que resiste la guerra de nervios a la perfección.

Únicamente una ligera mejor diferencia de goles deja al Arsenal como líder (+7 contra +6).

La victoria citizen de este domingo fue especialmente meritoria porque se quedó con diez en el 23’ por una roja directa a Phil Foden, que reaccionó desde el suelo con una patada a modo de coz en el vientre de Bruno Fernandes, que le había derribado instantes antes cuando disputaban un balón.

Esa expulsión parecía poner la barra demasiado alta para el City, que dio una lección de resiliencia y sangre fría, para resistir siempre dentro del partido y marcar incluso en el 60’ gracias a su estrella noruega Erling Haaland, asistido por Josko Gvardiol.

El VAR descartó un potencial fuera de juego y, tras unos instantes de suspense, el tanto fue validado para desesperación de la hinchada local.

Antes de eso, el Manchester United había tenido buenas ocasiones para adelantarse, principalmente con un disparo de falta de Marcus Rashford (45’) y un disparo de Kobbie Mainoo (51’), ambos repelidos por el poste.

Después de que Haaland pusiera en ventaja a los visitantes, el tono del partido cambió y el City estuvo incluso de firmar el 2-0 con un tiro de su fichaje estrella, el argentino Enzo Fernández, que fue desviado por Senne Lammens al palo (68’).

El Manchester United no renunció hasta el último suspiro a empatar y su último cartucho lo tuvo Bryan Mbeumo, que dispuso de una gran oportunidad en el 90+5’, desbaratada por el arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

Después de esta derrota, el United es apenas decimotercero en la Premier League, con solo cuatro puntos en cuatro jornadas, ya a ocho de la cabeza de la clasificación.

Primer gran golpe

Los equipos que tuvieron a un entrenador durante varias temporadas y además fue ultraexitoso, sufren en el momento del cambio. Hasta ahora, ese no es el caso del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola, al menos en los resultados.

Sí bien los Citizens cayeron en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante Arsenal a inicio de temporada, en Premier League y Champions tienen puntaje perfecto, aunque no solo basta con ganar, pues los SkyBlues se acostumbraron a dominar a sus rivales bajo la batuta del catalán.

Con el italiano Enzo Maresca, reemplazo de Guardiola, el City dio este domingo su primer gran golpe, mostrando más actitud y orden táctico que otra cosa debido a la expulsión de Phil Foden. Con 10 hombres, un gol de su goleador (Haaland) y una actuación estelar del portero y la defensa, Maresca y el City demostraron que pueden estar en los grandes escenarios esta temporada.

Lea también: Colombia cayó ante Corea del Norte, pero pasó como mejor tercera en el Mundial Femenino Sub-20; ¿cuál será su rival en octavos de final?

¿Cómo quedó el derbi entre Manchester United y Manchester City?
El Manchester City derrotó 1-0 al Manchester United en Old Trafford, gracias a un gol de Erling Haaland en el minuto 60. El City consiguió la victoria pese a jugar con diez futbolistas durante la mayor parte del encuentro.
¿Quién marcó el gol del Manchester City contra el Manchester United?
Erling Haaland marcó el único gol del partido en el minuto 60. El delantero noruego recibió la asistencia de Josko Gvardiol y su tanto fue revisado por el VAR antes de ser validado.
¿Cuántos puntos tienen Manchester City y Arsenal después de cuatro jornadas?
Manchester City y Arsenal tienen 12 puntos cada uno, producto de cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas de la Premier League. Arsenal ocupa el primer puesto por una ligera mejor diferencia de goles: +7 frente a +6 del City.

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