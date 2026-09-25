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Escándalo en la Premier: Manchester City fue declarado culpable de 114 cargos relacionados con infringir normas financieras

El club citadino tenía 115 cargos relacionados, 80 con infracciones financieras y 35 suplementarias por presunta falta de cooperación en la investigación.

  • Manchester City fue hallado culpable de los cargos que lo relacionaban con irregularidades con las normas financieras de la Premier League. Foto: AFP
    Manchester City fue hallado culpable de los cargos que lo relacionaban con irregularidades con las normas financieras de la Premier League. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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El Manchester City ha sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos de la Premier League a los que se enfrentaba por incumplir las normas financieras, según informó The Athletic.

El informe añadía que aún no se había decidido ninguna sanción y que el City tenía previsto apelar. El resultado de una audiencia independiente que comenzó hace más de dos años podría causar gran conmoción en el fútbol inglés.

El legado de la época dorada del City, plagada de trofeos, está en juego debido a las acusaciones de que se construyó sobre irregularidades financieras.

La investigación formal de la Premier League comenzó en febrero de 2023, tras cuatro años de análisis. El expediente se originó a partir de la publicación de documentos contables filtrados por el medio alemán Der Spiegel en noviembre de 2018

El club, que siempre ha negado las acusaciones, fue acusado de no proporcionar información financiera precisa ni detalles sobre los pagos a jugadores y entrenadores, así como de incumplir las normas de sostenibilidad financiera.

Bajo la propiedad del jeque Mansour, cuyo grupo Abu Dhabi United adquirió el club en 2008, el City se ha convertido en la fuerza dominante del fútbol inglés. En los últimos 15 años, han ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups, siete Copas de la Liga y una Liga de Campeones.

Lea también: Arrancó el “juicio del siglo” contra el Manchester City en Inglaterra, ¿de qué acusan al club?

Los correos electrónicos supuestamente intercambiados entre altos ejecutivos del City demostraron que el club había inflado los ingresos por patrocinio de la aerolínea estatal de Abu Dhabi, Etihad, y de la empresa de telecomunicaciones Etisalat, disfrazando la inversión directa del Abu Dhabi United Group de Mansour como ingresos.

Otros documentos afirmaban demostrar pagos no declarados al entonces entrenador Roberto Mancini a través de honorarios de consultoría de un club de Abu Dabi.

Si el City es declarado culpable, las sanciones probablemente incluirán una severa deducción de puntos y posiblemente incluso la expulsión de la Premier League.

El equipo citadino ya respondió al medio mencionado sobre esta medida. “El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún pendientes de resolución y sujeto a una estricta confidencialidad. El club ha respetado escrupulosamente el proceso durante ocho años, partiendo de la premisa de que la Junta Directiva y la dirección ejecutiva de la Premier League actuarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”, subrayó a través de un portavoz.

Tanto el Everton como el Nottingham Forest fueron sancionados con la deducción de puntos en la temporada 2023/24 por infracciones puntuales de las normas de beneficios y sostenibilidad.

Un castigo severo también generaría dudas sobre el futuro de la plantilla de estrellas del City, incluido el prolífico delantero Erling Haaland.

Otros clubes podrían reclamar la retirada de los títulos y una indemnización si el City obtuvo una ventaja injusta por medios ilícitos.

Siga leyendo: Manchester City destronó al Real Madrid como club europeo más valioso, según un estudio

Preguntas y respuestas

¿Cuántos de los 115 cargos de la Premier League habría incumplido el Manchester City?
Según el informe citado por The Athletic, el Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos. Sin embargo, el proceso aún tendría aspectos pendientes y el club prevé apelar.
¿Qué sanción podría recibir el Manchester City por los cargos financieros?
La sanción todavía no había sido decidida. Entre las consecuencias mencionadas están una fuerte deducción de puntos y, en un escenario más severo, la expulsión de la Premier League.
¿Por qué la Premier League acusó al Manchester City de irregularidades financieras?
El club fue acusado de no proporcionar información financiera precisa, ocultar detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores e incumplir las normas de sostenibilidad financiera durante varios periodos.

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