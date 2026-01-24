x

Video | Doblete de Luis Suárez para la victoria de Sporting de Lisboa esta vez en la Liga de Portugal: sigue dulce con el gol

El colombiano venía de ser figura en la fecha siete de la Champions League con el cuadro luso.

  • El colombiano Luis Javier Suárez sigue enchufado con el gol, este sábado marcó doblete en la victoria del Sporting de Lisboa ante el Arouca. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
El delantero samario Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol. Este sábado marcó doblete con el Sporting de Lisboa en el duelo por la Liga de Portugal ante Arouca, en calidad de visitante para el triunfo 1-2.

El cuadro del colombiano se fue adelante en el marcador a los 35 minutos, tras una gran acción colectiva para que el balón llegara a sus botines y, de inmediato, haciendo un gran regate, dejó en el camino a los defensores para sacar un potente remate rastrero y enviar el balón al fondo del arco.

Luego el local marcó a los 48 minutos por intermedio de Barbero, pero el colombiano, que ha demostrado ser un depredador del área, tenía reservado para los últimos segundos del juego, otro gol, para darle la victoria a su club, con el tanto marcado a los 90+6.

Suárez, quien viene de marcar doblete en Champions, mostró todo su potencial con el doblete, demostrando que es un artillero con mucha capacidad, pues en 19 fechas disputadas ajusta, parcialmente, 17 anotaciones.

Las cifras de Luis Javier con el Sporting de Lisboa son magníficas, pues en 31 partidos por Liga, Copa y Champions, entre otros, ha marcado 24 tantos.

Su rendimiento ha sido tan sobresaliente, que Suárez fue elegido entre el once ideal de la semana en la Champions, por sus goles y porque tiene soñando al Sporting de Lisboa.

Además, en la Liga de Portugal su equipo ocupa la casilla número dos, con 48 puntos y está a solo cuatro del Porto, que es el líder.

