Luis Fernando Muriel no llegaría Nacional, pero sí jugaría en Colombia, ¿en qué equipo?

El delantero Luis Fernando Muriel, a sus 34 años, cumpliría el sueño de jugar en el equipo de sus amores, por lo que la opción de formar parte de Atlético Nacional 2026 se esfuman. Muriel quien se inició como futbolista profesional en el Deportivo Cali, y tiene un gran recorrido internacional, ya que pasó por Granada y Sevilla en España; Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta en Italia y recientemente en el Orlando City de Estados Unidos parece estar muy cerca de volver al fútbol colombiano. Le puede interesar: Experiencia y polifuncionalidad: ¿Qué esperar de Milton Casco en Nacional? Aunque inicialmente se habló de la opción de llegar al Verde paisas, lo cierto es que Muriel quiere cumplir su sueño y por ello, la oportunidad de jugar en el Junior de Barranquilla, parece que es su prioridad.

Muriel quien hizo su proceso formativo con el Junior, quiere jugar en Colombia y por ello escuchó propuestas y analizó ofertas, pero lo cierto es que de darse las cosas, es en el Junior donde quiere continuar su carrera.

El Heraldo menciona en sus páginas que “El tomasino, que no oculta sus ganas de jugar por fin en la escuadra que lleva en su corazón y a la que perteneció en sus divisiones menores, posee aún un año de contrato con el Orlando City, de la MLS, que desea su cupo de jugador franquicia (una figura que se maneja en el fútbol estadounidense para cuatro futbolistas de cada equipo a los cuales se les puede pagar por encima de los límites establecidos)”.

En sus redes Luis Fernando Murierl (negro) ha compartido momentos con algunos jugadores de Junior, el equipo en el que al parecer, continuará su carrera este 2026. FOTO TOMADA X@Luisfmuriel09

Muriel llegó al equipo estadounidense en 2024, procedente del Atalanta de Italia. En esa primera temporada disputó 33 partidos del torneo principal, 14 como titular, y logró cinco goles y siete asistencias. En sus redes, el jugador ha compartido sus entrenamientos personalizados en Barranquilla y varios lugares emblemáticos de la ciudad en la que se dice, este jueves definirá su regreso al fútbol colombiano. Lea aquí: ¿Cómo se ha movido la novela del mercado de pases del fútbol colombiano? En su carrera, Muriel que ajusta 450 partidos disputados por Liga en Colombia, España, Italia y Estados Unidos, suma 134 goles, 13 por Copa y 21 en torneos internacionales en torneos como la UEFA Europa League y la Champions League. Por ahora, en Atlético Nacional además de las ausencias de Alfredo Morelos en los entrenamientos y el anuncio del defensor argentino Milton Casco no se han anunciado más caras nuevas para el 2026.

Preguntas frecuentes sobre el tema: