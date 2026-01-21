Luis Maturana, cantero del DIM, fue invitado a entrenar con el Manchester City de Inglaterra

El Independiente Medellín anunció que su volante canterano, Luis Eduardo Maturana Moreno, quien fue campeón de la Supercopa Juvenil con el Poderoso, está en Inglaterra, ya que fue invitado por el Manchester City, categoría Sub-19.
De acuerdo con lo expuesto por el DIM en su comunicado, Maturana estará por espacio de dos semanas en Inglaterra entrenando con el equipo Sub19 del Manchester City, en el plan que tiene el “Equipo del Pueblo” de construir y sostener relaciones con los mejores clubes y ligas del mundo.