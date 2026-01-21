x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luis Maturana, cantero del DIM, fue invitado a entrenar con el Manchester City de Inglaterra

El volante ya se encuentra en Inglaterra y estará, inicialmente, por espacio de dos semanas trabajando con el plantel Sub-19 del club inglés.

  • El volante Luis Eduardo Maturana Moreno del DIM fue invitado por el Manchester City en la catgoría Sub-19 para entrenar durante dos semanas en Inglaterra. FOTO CORTESÍA DIM
    El volante Luis Eduardo Maturana Moreno del DIM fue invitado por el Manchester City en la catgoría Sub-19 para entrenar durante dos semanas en Inglaterra. FOTO CORTESÍA DIM
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El Independiente Medellín anunció que su volante canterano, Luis Eduardo Maturana Moreno, quien fue campeón de la Supercopa Juvenil con el Poderoso, está en Inglaterra, ya que fue invitado por el Manchester City, categoría Sub-19.

De acuerdo con lo expuesto por el DIM en su comunicado, Maturana estará por espacio de dos semanas en Inglaterra entrenando con el equipo Sub19 del Manchester City, en el plan que tiene el “Equipo del Pueblo” de construir y sostener relaciones con los mejores clubes y ligas del mundo.

Sobre esta oportunidad para el volante Poderoso, el DIM sostuvo que “es un honor recibir esta invitación por parte de un equipo que se posiciona como uno de los mejores de la Premier League, la liga más importante del mundo. Además, es un reconocimiento al buen trabajo institucional que viene realizando el club”.

Finalmente, también mencionó que el volante ya está en Inglaterra y que, tras las dos semanas de la invitación, regresará a trabajos con el Poderoso.

Maturana debutó con el Poderoso en el duelo de semifinal ante Envigado, en la Copa Betplay, el año anterior.

En 2024 y con tan solo 15 años de edad, Luis Fernando Maturana Moreno firmó su primer contrato profesional con Independiente Medellín.

Maturana es nacido en Bogotá y desde los dos años mostró su interés por el fútbol y cuando cumplió 4 años sus padres lo llevaron para vincularse a una academia; juega en la posición de volante y de perfil derecho.

En su camino cuenta con la participación en selecciones Bogotá, Antioquia y ya fue llamado a ciclos con la selección Colombia de categoría menores.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
DIM
Fútbol colombiano
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida