Bayern Múnich con Luis Díaz, venció al Union Saint-Gilloise y se clasificó a octavos de la r Champions

El delantero colombiano Luis Díaz regresó a la nómina titular de Bayern Múnich para la jornada de Champions League, ante Union Saint-Gilloise, compromiso que ganó el cuadro alemán 2-0 y se clasificó de manera anticipada a los octavos final.

Fue el regreso del Guajiro a la nómina del cuadro alemán en Champions, ya que desde noviembre no actuaba, pues en esa ocasión fue expulsado y por ello se perdió las últimas dos confrontaciones, ante Arsenal (3-1) y Sporting de Portugal (3-1).

Los tantos del equipo alemán fueron obra de Harry Kane, quien anotó a los 52 para abrir el marcador y luego, de penal a los 55, para darle la clasificación a su equipo a la siguiente fase de la Champions de manera anticipada.

El marcador pudo ser más amplio, pero Kane erró un segundo cobro de penal, a los 81 minutos, a pesar de ello y gracias al triunfo, el Bayern se clasificó de manera anticipada a los octavos de final de la Champions League.