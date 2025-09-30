Luis Díaz y Dávinson Sánchez celebraron en Champions; Richard Ríos hizo autogol

Luis Díaz, con su desequilibrio habitual, volvió a ser determinante en una nueva victoria del Bayern Munich, que pisa fuerte en la Champions League luego de dos jornadas celebradas.
El guajiro, quien estuvo cerca de marcar pero el portero chipriota Neofytos Michael desvió su disparo, jugó 45 minutos en la goleada del cuadro alemán 5-1 ante Pafos FC, de Chipre. El extremo criollo viene careciendo de efectividad en su nuevo club.
El Bayern, que en su debut en el certamen europeo derrotó 3-1 al Chelsea, anotó gracias a Harry Keane (15’ y 34’), Raphael Guerreiro (20’), Nicolas Jackson (31’) y Michael Olise (68’). Descontó, de media distancia, Mislav Orsic (45’).
A Díaz prefirieron sustituirlo para cuidarlo de cara al duelo de la Bunsdeliga de este sábado (11:30 a.m.) en su visita al Frankfurt. El equipo del colombiano marcha invicto tras cinco fechas disputadas en el certamen germano. Acumula 15 puntos; su siguiente rival es cuarto, con 9.