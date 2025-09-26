x

Prográmese con los partidos de los colombianos por el mundo este fin de semana

Luis Díaz espera seguir siendo protagonista con el Bayern Munich, que buscará defender el invicto en la Bundesliga. ¿Qué otros colombianos jugarán este fin de semana?

  Luis Díaz goza de un buen presente en Alemania. En el Bayern tiene una buena amistad con sus compañeros. FOTO: Tomada de X @FCBayern
    Luis Díaz goza de un buen presente en Alemania. En el Bayern tiene una buena amistad con sus compañeros. FOTO: Tomada de X @FCBayern
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 10 horas
Los futbolistas colombianos esperan tener minutos y ser protagonistas con sus diferentes clubes este fin de semana en distintas ligas del mundo.

Este viernes, en Alemania, el líder Bayern Munich (12 puntos), con el guajiro Luis Díaz, jugará ante el Werder Bremen, desde la 1:30 de la tarde.

En México, León, de James Rodríguez, Stiven Barreiro y Daniel Arcila, visita, desde las 8:00 de la noche, a Juárez, que cuenta con Jesús Murillo, Diego Valoyes y Óscar Estupiñán.

Este sábado, en Inglaterra, el Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, quinto en la Premier League con 9 puntos, se mide (9:00 a.m.) al líder Liverpool, que suma 15.

Por su parte, Wolverhampton, de Jhon Arias y Yerson Mosquera, enfrenta como visitante al Tottenham (2:00 p.m.). El equipo de los criollos marcha último en el certamen.

En Italia, Cagliary, de Yerry Mina y séptimo con 7 puntos, recibe por la quinta fecha de la Serie A al Inter (1:45 p.m.), que es décimo con seis.

En México se destacan los juegos Atlas, del portero Camilo Vargas, ante Nexaca (6:00 p.m.), Monterrey, de Stefan Medina; y Santos Laguna, de Cristian Dájome (8:00 p.m.) y Toluca ante Mazatlán, de Nicolás Benedetti (8:00 p.m.).

En Argentina, Defensa y Justicia se medirá a Boca Juniors, de Frank Fabra (5:00 p.m.); y en Brasil, Cruzeiro, de Luis Sinisterra, visita a Vasco da Gama (4:30 p.m.).

El domingo, en la Serie A, Pisa, de Juan Guillermo Cuadrado, será local ante Fiorentina (8:00 a.m.) y Bolonia, de Jhon Lucumí, juega contra el Lecce (11:00 a.m.).

En España, Real Metis, de Juan Camilo “Cucho” Hernández, rivaliza con Osasuna (2:00 p.m.); y en Brasil, Fluminense, de Kevin Serna, compite ante Botafogo (2:00 p.m.) y Bahía, de Santiago Arias, jugará ante Palmeiras (2:00 p.m.); mientras que en Argentina, River Plate, de Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Borja, se enfrenta a Deportivo Riestra (4:00 p.m.).

