Luis Díaz regresa al Bernabéu: El “guajiro” lidera al Bayern ante el Real Madrid; hora del partido y por dónde verlo

Hay eventos y entidades que se relacionan entre sí. Ese es el caso del Real Madrid y Bayern de Múnich en la Liga de Campeones de Europa. El mundo del fútbol se prepara para un nuevo capítulo de esta rivalidad entre españoles y alemanes.

Este martes 7 de abril (2:00 p.m.) será la primera vez que Luis Díaz actúe en el gramado del mítico Santiago Bernabéu. Nunca jugó allí en su paso por Liverpool, ya que cuando los Reds de Anfield jugaron los octavos de final de la temporada 2022/2023 como visitantes ante el Madrid, Lucho se encontraba lesionado.

Al abrir el libro de la UEFA Champions League, se puede encontrar en sus páginas doradas muchos pasajes que tienen al Merengue y al Gigante de Baviera como protagonistas. Los blancos son los máximos ganadores de la competición con 15 títulos, mientras que los de Múnich se encuentran en la tercera casilla en este apartado con 6 coronas europeas. El otro integrante del podio es el AC Milán de Italia, con 7.

Ante más de 83.000 espectadores medirán fuerzas los dos equipos que más finales han disputado en la historia del torneo (Madrid 18 y Bayern 11), para dar desarrollo al partido de ida de los cuartos de final de la temporada 2025/26. La estadística a lo largo del tiempo favorece al conjunto español con 13 victorias, 4 empates y 11 triunfos para el Bávaro.