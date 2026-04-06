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Luis Díaz regresa al Bernabéu: El “guajiro” lidera al Bayern ante el Real Madrid; hora del partido y por dónde verlo

El delantero colombiano visita el Santiago Bernabeú en lo que promete ser una gran noche de Liga de Campeones, así lo indica la historia de los duelos de estos dos clubes.

  • Luis Díaz tiene 4 goles y 3 asistencias en esta edición de la Champions League. Kylian Mbappé marcó 13 goles y asistió en una ocasión en la competición. FOTOS: GETTY
    Luis Díaz tiene 4 goles y 3 asistencias en esta edición de la Champions League. Kylian Mbappé marcó 13 goles y asistió en una ocasión en la competición. FOTOS: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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Hay eventos y entidades que se relacionan entre sí. Ese es el caso del Real Madrid y Bayern de Múnich en la Liga de Campeones de Europa. El mundo del fútbol se prepara para un nuevo capítulo de esta rivalidad entre españoles y alemanes.

Este martes 7 de abril (2:00 p.m.) será la primera vez que Luis Díaz actúe en el gramado del mítico Santiago Bernabéu. Nunca jugó allí en su paso por Liverpool, ya que cuando los Reds de Anfield jugaron los octavos de final de la temporada 2022/2023 como visitantes ante el Madrid, Lucho se encontraba lesionado.

Al abrir el libro de la UEFA Champions League, se puede encontrar en sus páginas doradas muchos pasajes que tienen al Merengue y al Gigante de Baviera como protagonistas. Los blancos son los máximos ganadores de la competición con 15 títulos, mientras que los de Múnich se encuentran en la tercera casilla en este apartado con 6 coronas europeas. El otro integrante del podio es el AC Milán de Italia, con 7.

Ante más de 83.000 espectadores medirán fuerzas los dos equipos que más finales han disputado en la historia del torneo (Madrid 18 y Bayern 11), para dar desarrollo al partido de ida de los cuartos de final de la temporada 2025/26. La estadística a lo largo del tiempo favorece al conjunto español con 13 victorias, 4 empates y 11 triunfos para el Bávaro.

Sin embargo, el presente contradice lo que marca el registro a lo largo de los años. Los dirigidos por el estratega belga Vincent Kompany llegan a este duelo como los favoritos al título. Los teutones ganaron el pasado sábado 4 de marzo ante el Friburgo 3-2 por la liga alemana; el gol decisivo llegó al minuto 99, obra del juvenil Lennart Karl. El Madrid, por su parte, cayó el mismo día ante el Mallorca de Johan Mojica en el torneo español, 1-2.

El extremo Vinícius Junior, atacante del Madrid, habló en la previa del compromiso: “Tenemos de vuelta a todos los jugadores, hay que estar conectados porque creo que será un lindo final de temporada”, comentó el brasileño. Por el lado del Bayern Múnich, la buena noticia es el regreso de su goleador y figura Harry Kane, luego de sufrir una leve lesión durante la fecha FIFA con Inglaterra. Su titularidad es casi segura por la importancia del partido que verá por ESPN.

Lea también: Director técnico de Vasco da Gama mostró su inconformismo con los jugadores colombianos: “cometen muchos errores”

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