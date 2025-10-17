Luis Díaz buscará igualar registro de James con Bayern Múnich en el Clásico ante Borussia Dortmund, ¿de qué se trata?

Solo un futbolista colombiano ha anotado gol en el Clásico de Alemania entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, los equipos más ganadores de la liga de ese país. Fue el volante cucuteño James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia jugó dos años en el cuadro bávaro (entre 2017 y 2019). En ese tiempo disputó cuatro clásicos por el torneo local. La celebración del volante criollo llegó en el segundo partido que jugó, que se disputó el 31 de marzo de 2018 en el Alianz Arena. Ese día, el Bayern ganó 6-0. James anotó en segundo tanto del encuentro. Lo hizo cuando iban 14 minutos del partido con un remate de zurda, tras pase de David Alaba (hoy jugador del Real Madrid). En ese encuentro, además, el “10”, que por entonces vestía la camiseta 11 del cuadro rojo, también dio dos asistencias.

La primera fue al atacante alemán Thomas Müller, cuando iban 23 minutos. La segunda al extremo francés Frank Ribery, cuando el reloj marcaba 45 minutos. James, además, dio un pase gol en su primer Clásico, cuando su equipo se impuso 1-3 al Dortmund en el Signal Iduna Park. La asistencia de Rodríguez en ese duelo, disputado el 4 de noviembre del 2017, fue al defensa austriaco David Alaba, quien le devolvió honores cuando marcó su diana, en un momento donde era el colombiano más destacado en el balompié de Europa.

¿Por qué Luis Díaz podría hacer historia en el Clásico alemán del fin de semana?

Siete años después, el extremo guajiro Luis Díaz, quien ahora es el futbolista cafetero con mejor rendimiento en el balompié europeo, buscará convertirse en el segundo colombiano que logre anotar gol en la historia del Clásico alemán. Díaz, refuerzo estelar del Bayern Múnich para la temporada en curso –pagaron 75 millones de euros para quedarse con su ficha–, será uno de los protagonistas del duelo válido por la séptima fecha de la Bundesliga 2025-26 que se disputa el sábado, a partir de las 11:30 de la mañana de nuestro país.

Bayern, vigente campeón del torneo, llega primero en la tabla de posiciones con 18 puntos. El Dortmund, que no es campeón desde la edición del 2012, son segundos con 14 unidades. Ambos elencos están invictos. Los bávaros suman seis victorias, en las que han marcado 25 goles, mientras que solo encajaron 3. El Borussia, por su parte, tiene un registro de 4 duelos ganados y dos empatados. En ellos, ha hecho 12 tantos –la mitad que los de su rival–, mientras que le han marcado en cuatro oportunidades. El reto de Díaz y sus compañeros no solo será que el guajiro supere con un gol los registros de Adolfo “El Tren” Valencia, quien disputó el partido en 1994 con el Bayern, y Adrián Ramos, que lo jugó cuatro veces con el Dortmund entre 2014 y 2016, pero no marcaron; sino que su equipo vuelva a ganar después de casi dos años.

El último clásico que ganó el elenco bávaro se jugó el 4 de noviembre de 2023. Ese día Bayern se impuso 0-4, como visitante. Después, hubo un triunfo del Dormund (0-2) y un par de empates (1-1 y 2-2).