Video | Luis Díaz solo necesitó una jugada para brillar en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund

Se demoró 78 minutos para lograr hacer “de las suyas” en el duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Antes de ese tiempo, el extremo guajiro Luis Díaz intentó varias veces desbordar, con su velocidad y habilidad individual, por la banda izquierda del Alianz Arena, pero los defensas del equipo amarillo, siempre firmes, no se lo permitieron. Sin embargo, cuando faltaban 12 minutos para que terminara el tiempo reglamentario en el Clásico de Alemania, Díaz por fin tuvo un espacio para encarar a los defensas rivales y hacer lo que mejor le sale en la cancha. La jugada empezó con un pase largo, preciso, del delantero inglés Harry Kane desde el lado de la cancha donde Bayern defendía.

Por un momento pareció que la pelota no llegaría a Díaz. La curva del balón se volvió lenta y dio la sensación, al ojo, de que el defensa haría contacto primero que el atacante colombiano. Pero no. Lucho controló la esférica. En lugar de arrancar en un pique largo, buscando dejar atrás a su marcador y meterse en el área, decidió irse hacia un costado con un paso lento.

En el área aceleró. Sabía que, en los últimos metros de la cancha, podía sacar ventaja. No solo porque es bueno en los espacios cortos. También debido a que, cualquier toque leve de un defensor alto, pesado, como Anton, podía terminar en penalti. Díaz encaró. Llegó a la línea de fondo. Metió un centro fuerte al centro de la zona de definición que pasó por entre las piernas del arquero Kobel.

Ningún compañero acompañó. Jobe Bellingham, hermano menor de Jude que ingresó en la segunda parte para el Dortmund, controló e intentó despejar, pero en ese momento el francés Michael Olise, se dio cuenta de la intención de su rival y se lanzó al suelo, como haciendo una barrida defensiva. El balón le pegó en la pierna. Entró. Fue gol. Le dio la ventaja 2-1 al Bayern Múnich en el Clásico alemán. El primero de los bávaros lo hizo Kane, de cabeza.

Luis Díaz jugó todo el partido. Esa fue la mejor acción que tuvo. Antes intentó marcar diferencia, pero los cierres de Anton y Schlotterbeck, complicaron su brillo. Sin embargo, cumplió, aunque en los últimos minutos del duelo se comió un gol que, por cansancio, no supo definir pero en circunstancias normales anotaba. Con esta victoria, Bayern Múnich se aseguró como líder de la Liga alemana con 21 puntos (ganó sus 7 partidos). Además, sacó una ventaja de cinco unidades con el Lepzig, que es segundo.