Lucas González, “molesto” por el empate de Nacional ante Tolima: “Hacer goles es difícil”

Lucas González confesó este jueves que terminó “molesto” tras el empate 0-0 de Atlético Nacional frente a Deportes Tolima, en el compromiso correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay 2-2026, que estaba aplazado.

En el estadio de Ditaires, en Itagüí, el verde antioqueño sumó su segunda igualdad del torneo y se mantiene tercero en la tabla de posiciones, con 23 puntos, a cuatro del líder América. Tolima, por su parte, ocupa la octava casilla, con 20 unidades.

Franco Armani respondió con ocho atajadas y fue una de las figuras del encuentro, junto al arquero del conjunto de Ibagué, Neto Volpi, quien realizó seis intervenciones para mantener su arco en cero.

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Nacional alineó por primera vez como titulares a James Rodríguez y Edwin Cardona, luego de que ambos compartieran 13 minutos en la victoria 3-1 frente a Junior. Ante Tolima, el equipo de Lucas González también tuvo desde el comienzo a Elías Cabrera y contó con Jorman Campuzano como único volante de contención.

Los creativos mostraron buen entendimiento en los primeros minutos, pero el conjunto antioqueño sufrió cuando su rival lo atacó y volvió a evidenciar dificultades para concretar las opciones que generó. Juan Manuel Rengifo ingresó por Cardona al minuto 59.

Al término del encuentro, González reconoció su inconformidad por no conseguir la victoria, aunque destacó la dificultad de enfrentar a un equipo que conoce bien y que considera uno de los mejores del país en defensa.

“Estoy molesto, porque los partidos se van haciendo duros y desafortunadamente hoy no pudimos. No creamos tantas ocasiones como yo quisiera, pero sí generamos algunas suficientemente claras para, por lo menos, haber marcado un gol. El fútbol tiene estas cosas y hacer goles es difícil; por eso los partidos quedan con los resultados que quedan”, manifestó el entrenador.

El técnico también valoró el trabajo defensivo del Tolima, al que le reconoció la calidad de sus jugadores y la presencia de un entrenador que, en su opinión, puede fortalecer todavía más esa estructura. Sin embargo, consideró que Nacional hizo méritos para marcar y recordó algunas de las oportunidades que desperdiciaron sus dirigidos, entre ellas las de Ian, Román y el cabezazo de Mateus en la segunda parte.

“Creamos algunas ocasiones, pero no pudimos marcarlas. Me sorprendió que Franco (Armani) haya sido figura, cuando creo que el que verdaderamente hizo que el partido quedara 0-0 fue Neto Volpi”, agregó González, al destacar la actuación del guardameta del equipo tolimense.

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A la falta de eficacia se suman las dificultades para conformar el frente de ataque por las lesiones. El entrenador lamentó no poder contar con varios futbolistas que considera importantes para generar peligro y encontrar soluciones ofensivas.

“Desafortunadamente, Chicho Arango no va a estar más con nosotros en lo que resta del torneo. Con Alfredo (Morelos), esperemos a ver si logramos que esté disponible para el próximo partido. Ojalá que así sea. Mi trabajo es encontrar alternativas”, explicó.

Para González, la prioridad pasa por mantener la generación de oportunidades y mejorar la definición: “Lo importante es crear las ocasiones, pero que estas ocasiones se conviertan en gol”.

Nacional se alista ahora para enfrentar a Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa Colombia, a partido único, el próximo miércoles 14 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8:30 p. m. Por la Liga, el verde visitará a Boyacá Chicó el sábado 17 de octubre, a las 3:00 p.m.

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