Los campeones de Europa, City y Sevilla, chocan en la Supercopa para definir al nuevo rey del continente

De Bruyne, baja sensible

“Es una lesión seria” , dijo el técnico ‘Citizen’ Pep Guardiola. “Tenemos que decidir si operar o no. Si se opera, creo que estará entre tres y cuatro meses de baja” , añadió.

“Cuando ves jugar un equipo de Mendilibar, puedes reconocer su influencia”, afirma Guardiola. “Se proyectan rápido hacia arriba, pasan rápidamente a las bandas, hacen muchos centros, entran fácilmente en el área adversa y son agresivos e inmediatamente sobre el balón”.

El técnico catalán desconfía del Sevilla, que arrancó con derrota en el campeonato español (2-1 contra el Valencia) pero que tendrá en mente seguir ampliando la vitrina de trofeos, a menudo ganando contra pronóstico.

Para Guardiola, la visita al estadio Karaïskakis de El Pireo no es tampoco anecdótica. En caso de victoria, y tras los títulos en 2009 y 2011 con el FC Barcelona y en 2013 con el Bayern Múnich, alcanzará al italiano Carlo Ancelotti como el entrenador con más Supercopas de Europa.

“Es un partido que no tiene nada que ver con todos los que he jugado contra Guardiola, yo en unos equipos y él en otros. No habíamos jugado ninguna final hasta ahora, estamos aquí, podemos ganarles, tenemos esa ilusión y creo que podemos hacerlo”, afirmó el técnico vasco del conjunto andaluz, José Luis Mendilibar.