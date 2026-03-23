Llegaron los goles a la Selección Colombia que está casi completa en Estados Unidos para los duelos ante Croacia y Francia

La Selección Colombia sigue sumando piezas a su convocatoria para los duelos ante Croacia y Francia, los días 26 y 29 de marzo. Mientras el equipo nacional está cerca de contar con el total de sus llamados, Francia ya arribó a Estados Unidos y Croacia llegaba anoche, al cierre de esta edición, en dos vuelos diferentes.
Dávinson Sánchez, uno de los primeros jugadores en unirse a la concentración del conjunto cafetero, dijo que están muy motivados por enfrentar a dos grandes elencos y que, por ello, “madrugaron” a los trabajos para llegar en la mejor forma.