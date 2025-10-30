x

El Liverpool no sale de la mala racha y fue eliminado de la Carabao Cup por el Crystal Palace de Muñoz y Lerma

El equipo inglés lleva 6 derrotas en los últimos 5 partidos y llega desarmado para enfrentar al Real Madrid. Los reds extrañan a Luis Díaz, ahora más que nunca.

  • El Crystal Palace de Muñoz y Lerma eliminaron al Liverpool de la Copa de la Liga - Carabao Cup. Foto: GETTY.
    El Crystal Palace de Muñoz y Lerma eliminaron al Liverpool de la Copa de la Liga - Carabao Cup. Foto: GETTY.
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 2 horas
bookmark

El Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, se ha convertido en la némesis del Liverpool en los últimos tiempos. Le ganó la Supercopa, en Premier League, y ahora lo eliminó de la Copa de la Liga “Carabao Cup”.

3-0 cayeron los reds en Anfield el pasado 29 de octubre, además de sufrir la expulsión de Nallo faltando 10 minutos de juego. Del viejo equipo arrasador en el que brillaba Luis Díaz queda poco, y ahora tendrán que rearmarse como puedan para enfrentar al Real Madrid por fecha de Champions League. Así les fue a los colombianos en el fútbol inglés.

Resumen del partido Liverpool vs. Crystal Palace

El duelo en Anfield inició aparentemente parejo para ambos clubes. Alexis Mac Allister, por parte de los locales, fue el hombre más desequilibrante en los primeros minutos y buscó darle el gol al Liverpool insistentemente, primero con un cabezazo de Kieran Morrison que pasó cerca y luego con un remate desviado de Rio Ngumoha.

Sin embargo, la defensa sólida del Crystal, encabezada por Daniel Muñoz, le hizo la vida imposible a los reds, que no pudieron concretar nada cuando tuvieron el dominio.

Con el paso de los minutos, Liverpool se aminoraba y el Palace aprovechó para dominar el juego. Ismaïla Sarr al minuto 41 anotó el primer tanto con una jugada que inició Muñoz desde la banda derecha. El colombiano centró con precisión al área, que encontró mal parado a Joe Gomez, y un rebote fue suficiente para que Sarr lo mandara al final de la red.

El segundo gol también vino por cuenta de Sarr, finalizando el primer tiempo con doblete y una actuación brillante.

Para los últimos 45 minutos, Liverpool salió más enfocado y decidido a darle vuelta al 2-0 parcial. Sin embargo, el Crystal salió mejor parado que nunca y los espacios no eran suficientes para romper con contundencia. Sumado a ello, Amara Nallo fue expulsado al minuto 79, dejando un gran vacío en la zona defensiva, suficiente para que el tercer gol llegara del equipo visitante por parte de Yéremy Pino al 88´.

Daniel Muñoz jugó 74 minutos, mientras que Jefferson Lerma entró desde el banco y disputó los 20 minutos finales.

Liverpool va en picada luego de la salida de Luis Díaz

El antiguo club de Luis Díaz ya acumula 6 derrotas consecutivas de los últimos 7 partidos jugados en temporada y ya fue eliminado de la Carabao Cup. En Champions League, son décimos con 6 puntos, dos triunfos y una derrota. Mientras que en la Premier están en zona de eliminación (casilla 7) con 15 puntos y 4 derrotas en los últimos 5 partidos.

Toda la presión se ha volcado sobre Arne Slot, quien dirigió una inversión de casi 500 millones de euros en fichajes en el último mercado de pases, de los cuales ninguno ha dado resultado.

El entrenador del cuadro inglés se pronunció en conferencia de prensa justo tras su eliminación contra Crystal Palace: “En Liverpool cada partido es una victoria obligatoria. Si estás en una racha de resultados como esta, si juegas en Liverpool, si diriges a Liverpool, la presión está ahí. No creo que haya cambiado mucho después de esta derrota”.

La actitud resignada del técnico no le da mucha esperanza al club y a la afición, que no ven reacción ni acción por parte de los directivos, permitiendo una de las peores rachas del club inglés. El Liverpool no vivía una crisis deportiva tan profunda en los últimos tiempos, desde la temporada 2011-2012, donde obtuvo la peor puntuación en la era Premier League. Terminaron en octava posición con solo 52 puntos, siendo su peor registro de puntos en la era Premier League hasta ese momento. El entrenador Kenny Dalglish fue despedido.

Además, el calendario que se avecina tampoco se lo deja fácil: el sábado tendrán que enfrentar al Aston Villa por Premier League a las 3 p. m. El martes 4 de noviembre jugarán de locales frente al poderoso Real Madrid a las 3 p.m.; y el domingo 9 deberán viajar para enfrentar al Manchester City a las 11:30 a. m. nuevamente por Premier.

