El Liverpool no sale de la mala racha y fue eliminado de la Carabao Cup por el Crystal Palace de Muñoz y Lerma

El Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, se ha convertido en la némesis del Liverpool en los últimos tiempos. Le ganó la Supercopa, en Premier League, y ahora lo eliminó de la Copa de la Liga “Carabao Cup”.
3-0 cayeron los reds en Anfield el pasado 29 de octubre, además de sufrir la expulsión de Nallo faltando 10 minutos de juego. Del viejo equipo arrasador en el que brillaba Luis Díaz queda poco, y ahora tendrán que rearmarse como puedan para enfrentar al Real Madrid por fecha de Champions League. Así les fue a los colombianos en el fútbol inglés.