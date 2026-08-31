Esto dice la emotiva carta escrita a mano con la que Lionel Messi dice adiós a la selección Argentina tras 21 años de su debut

El astro argentino Lionel Andrés Messi confirmó la noticia que muchos estaban esperando y otros querían no recibir: su retiro de la selección Argentina.

A sus 39 años de edad, y luego de 21 años del debut con la Albiceleste, el astro argentino publicó una emotiva carta en redes sociales confirmando que se va de la selección.

En su escrito, Messi dice: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”.

En la misiva, continúa argumentando que “fue una decisión que dolió у duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, sino también antes, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

En su mensaje, dedicó unas palabras bastante emotivas a su familia. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

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Finalmente, expresó: “me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”.

“Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

Messi hizo una aclaración al final de la publicación, en la que confirmó que la carta la había escrito el 21 de julio, dos días después de la final, pero que, ahora, con la muerte de su padre, está más convencido que antes y por ello hizo pública su decisión.