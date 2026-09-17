Messi alcanzó los 100 goles con Inter Miami y conquistó la Campeones Cup

Con su centésimo gol y una nueva asistencia, Lionel Messi llevó al Inter Miami a vencer el miércoles en la noche 2-0 a Cruz Azul y ganar su primera Campeones Cup, el duelo anual entre los monarcas de las ligas norteamericana (MLS) y mexicana. Messi llegó a 100 tantos con la camiseta del Inter Miami en este exitoso debut de su compatriota Cristian “Kily” González en el banco de las Garzas. El astro argentino abrió el marcador en el minuto 24 de forma inesperada, con un potente cabezazo, y en el 81’ lanzó el córner con el que el brasileño Casemiro sentenció el triunfo en el Nu Stadium de Miami. Le recomendamos leer: Colombia, a los cuartos de final del Mundial Sub 20: al final un autogol, tras el remate de Mariana Silva definió al clasificado

Debut soñado para el “Kily” González en el banco de las Garzas

Messi, de 39 años, amplió su inigualable vitrina con un trofeo que celebró abrazado a sus compañeros y al Kily González, que apenas el martes tuvo su primera práctica en Miami. “No tengo palabras de lo que estoy sintiendo”, dijo el exjugador del Inter de Milán y Valencia en conferencia de prensa. “Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón, así que me lo cumplió”, reveló el argentino que, al igual que compañeros y dirigentes, defendió la candidatura de Messi a un noveno Balón de Oro. Lea aquí: Ni Yamal ni Mbappé: Simeone dijo que Messi debe ganar el Balón de Oro “Probablemente fue el mejor jugador del Mundial, tuvo un año increíble”, remarcó David Beckham, copropietario del Inter, en declaraciones a Apple TV. “Merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo”. Messi se llevó esta alegría después de unas semanas dolorosas en las que sufrió la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y el fallecimiento de su padre. “Tenemos que disfrutar porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esto”, afirmó Casemiro sobre el rosarino, quien en octubre se despedirá de la selección argentina en un amistoso frente a su hinchada en Buenos Aires.

Messi, de cabeza

Bajo una intensa lluvia, Messi abrió el camino del triunfo en una irrupción de su socio uruguayo Luis Suárez por la banda derecha y un centro envenenado al área de Cruz Azul. El argentino, llegando por detrás, se elevó en el aire sorprendiendo al central colombiano Willer Ditta, diez centímetros más alto, para rematar de cabeza al fondo de la red. Fue su gol número 100 en los 115 partidos que ha disputado con el Inter Miami en todas las competiciones. Además de lograrlo de cabeza, uno de sus talentos menos habituales, el tanto de Messi tuvo la particularidad de llegar ante Cruz Azul, el mismo equipo con el que se estrenó como artillero con la playera rosa.

Lionel Messi celebra junto a sus compañeros del Inter Miami la conquista de la Campeones Cup, tras vencer 2-0 a Cruz Azul. FOTO X: INTER MIAMI

En aquel memorable debut en el fútbol norteamericano, Messi anotó un tiro libre en el descuento que sentenció un duelo de fase de grupos de la Leagues Cup. En ese mismo torneo, Messi impulsó al Inter Miami hasta el primer título de su historia, un palmarés que agrandó con la Supporters’ Shield de 2024 y el campeonato de la MLS el año pasado. En otras noticias: James volvió con magia: las claves de un debut que ilusiona a Nacional

MLS iguala el palmarés

Cruz Azul, que apenas inquietó al arquero canadiense Dayne St. Clair, perdonó el empate en el minuto 67 en un cabezazo al palo del uruguayo Gabriel Fernández. Finalmente fue el Inter el que sentenció otra vez por la vía aérea, en un tiro de esquina botado por Messi que Casemiro, tras zafarse de su marcador, remató sin oposición. “Todos conocemos a Leo, es un gran jugador (pero) nuestra propuesta era ocuparnos de la parte ofensiva del rival, no solo de él”, dijo el técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, al lamentar desatenciones de sus pupilos. “Es un golpe duro para nosotros, pero sigo confiando que tenemos un gran plantel”, afirmó el timonel de La Máquina Celeste, que ya había perdido la edición de 2021 ante Columbus Crew. Siga leyendo: ¡El último baile del ‘10’! Messi tendrá su partido de despedida con la Selección en Buenos Aires Con este triunfo del Inter, la MLS y la Liga MX están empatadas a cuatro victorias en el palmarés de la Campeones Cup, competencia a partido único inaugurada en 2018 como parte de la estrecha rivalidad futbolística entre las ligas vecinas. Tigres, único equipo con dos trofeos (2018 y 2023), América (2024) y Toluca (2025) han ganado para la Liga MX, mientras que Atlanta United (2019), Columbus Crew (2021), New York City (2022) y Miami (2026) dejaron el trofeo en Estados Unidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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