Video: Lionel Messi marcó doblete y ya es el goleador de la Leagues Cup

El astro argentino Lionel Messi se encumbró como el máximo anotador en la historia de la Leagues Cup al firmar el miércoles en la noche un doblete en el triunfo 4-2 del Inter Miami sobre el Atlético San Luis en el estadio Nu.
“Fue un partido extenuante, pero nosotros tenemos un potencial ofensivo importantísimo, nuestro juego se basa en eso y corremos los riesgos de estar expuestos”, dijo Guillermo Hoyos, director técnico del club estadounidense.
Messi llegó a 14 goles en una docena de partidos de la Leagues Cup y desplazó momentáneamente al segundo puesto a Denis Bouanga, el delantero gabonés de Los Ángeles FC que tenía 13 anotaciones hasta ese momento.
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Más tarde, Bouanga también llegó a 14 goles, con el que marcó en el 1-1 ante el Guadalajara (LAFC ganó 5-4 en penales).
“Messi, si juega a la contra, es el mejor, y si defiendes en bloque bajo y lo dejas jugar, también es el mejor”, comentó Diego Mejía, entrenador del equipo mexicano.