Messi ya es dueño de un club en España, va por otro, pero una norma le pone límites

Lionel Messi está a punto de sumar un nuevo club a su proyecto empresarial. El argentino alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el 100 % de las acciones del Eldense, equipo que actualmente compite en la Segunda División española. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada: faltan completar los procedimientos legales y contractuales, incluida la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD). La operación tiene un elemento particular. Messi ya es accionista mayoritario del UE Cornellà, club catalán que compite en la quinta categoría del fútbol español. El argentino posee el 85,05 % de sus acciones, después de que el CSD autorizara la adquisición.

Por ahora, la diferencia entre las competiciones en las que participan ambos equipos permite que la estructura pueda mantenerse. Pero existe una norma que establece un límite claro a la multipropiedad en el fútbol español. El límite del 5 % El artículo 17.2 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, establece que ninguna persona física o jurídica que tenga, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 5 % de los derechos de voto de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) puede tener, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 5 % en otra SAD que participe en la misma competición profesional o que, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva. La norma busca evitar situaciones de multipropiedad que puedan afectar la integridad de las competiciones. En el caso de Messi, el punto relevante es que Cornellà y Eldense no compiten actualmente en la misma competición profesional. Cornellà juega en Tercera Federación, mientras que el Eldense participa en Segunda División, dentro del fútbol profesional español. Por eso, la adquisición del conjunto alicantino no genera actualmente una incompatibilidad por el simple hecho de que Messi tenga acciones en ambos clubes. Cornellà y Eldense, separados por varias categorías La situación actual es posible porque existe una diferencia deportiva considerable entre las dos instituciones. El Eldense participa en Segunda División y forma parte del fútbol profesional español. El Cornellà, por su parte, compite en la Tercera Federación, la quinta categoría del sistema de ligas español. De esta manera, Messi puede mantener su participación mayoritaria en el club catalán mientras avanza la operación para convertirse en propietario del Eldense. El escenario podría cambiar si el Cornellà consigue ascender progresivamente y llega a una categoría profesional en la que pueda coincidir con el Eldense. En ese supuesto habría que analizar la situación de acuerdo con las reglas de propiedad y participación aplicables en ese momento.

El siguiente paso está en manos del CSD La compra del Eldense todavía no puede darse por concluida. El propio club confirmó que existe un acuerdo de principio para que Messi adquiera las acciones que actualmente están en manos del grupo inversor colombiano TH Soluciones Group S.A.S. La operación está sujeta a los últimos trámites legales y contractuales, al proceso de diligencia debida y a la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes. El CSD ya intervino en la anterior operación de Messi en España. En abril de 2026 autorizó la adquisición del 85,05 % del Cornellà, después de la solicitud presentada por el argentino. Por eso, la compra del Eldense deberá superar nuevamente el filtro administrativo correspondiente antes de quedar formalizada. El futuro deportivo puede cambiar las reglas del juego El principal elemento que podría modificar la situación no es la propiedad actual de los dos clubes, sino su evolución deportiva. Mientras Cornellà permanezca fuera del fútbol profesional y en una competición diferente a la del Eldense, la estructura de propiedad de Messi puede convivir bajo el marco actual. Pero un eventual ascenso del club catalán podría generar un escenario distinto y obligar a revisar la compatibilidad de sus participaciones. La norma española es clara al establecer el límite del 5 % cuando dos sociedades anónimas deportivas están en las condiciones previstas por el artículo 17.2. Por ahora, sin embargo, no existe una coincidencia competitiva entre ambos equipos que impida la operación por ese motivo. Messi también tiene una restricción como futbolista La propiedad del Eldense y del Cornellà tiene otra particularidad para Messi: su condición de futbolista en activo. La normativa española incorporó restricciones para evitar que deportistas profesionales tengan intereses económicos en competiciones en las que participan. En el caso de Messi, esto significa que su papel como propietario de un club no es compatible con actuar como jugador de ese equipo una vez formalizada la adquisición. Por eso, aunque Messi continúe jugando para Inter Miami, su proyecto empresarial en España se desarrolla desde los despachos y no desde el terreno de juego. Una operación todavía pendiente Messi, por lo tanto, está cerca de controlar dos clubes en España, pero la operación del Eldense todavía no es definitiva. El argentino ya cuenta con una participación mayoritaria en Cornellà y busca ahora hacerse con el control total del Eldense. La diferencia de categorías permite actualmente que ambas inversiones puedan coexistir, mientras que la legislación española mantiene un límite específico para evitar la multipropiedad dentro de una misma competición profesional o en los supuestos contemplados por la norma. El próximo paso será la culminación de los trámites y la autorización del CSD. Si todo avanza conforme a lo previsto, Messi incorporará al Eldense a un proyecto futbolístico que ya tiene presencia en España y que podría crecer todavía más en los próximos años. La clave estará en el futuro deportivo de ambos clubes: mientras permanezcan en competiciones compatibles, Messi podrá mantener esta estructura; si sus caminos deportivos llegan a cruzarse en las condiciones prohibidas por la normativa, la situación tendrá que ser revisada. Bloque de preguntas y respuestas: