Prográmese: ¿cuándo regresa el fútbol en las principales ligas de Europa tras el receso navideño?

Con las últimas jornadas de diciembre ya disputadas, el fútbol europeo hace una pausa en varias de sus principales competiciones nacionales antes de encarar la segunda mitad de las temporadas 2025-26. Tras el receso navideño, las ligas regresan con distintas fechas según su calendario, retomando la pelea por los títulos, la clasificación a torneos continentales y la permanencia.
Bundesliga (Alemania)
La Bundesliga es una de las ligas más organizadas en cuanto a descansos invernales. Tras concluir la primera fase de partidos antes de Navidad, el torneo alemán reanuda su actividad el 9 de enero de 2026, con el calendario oficial anunciando esa fecha para el retorno de los compromisos de la jornada 16.