Liga Femenina sigue sufriendo condiciones de precariedad y discriminación, según informe de Acolfutpro

El principal sindicato del fútbol profesional, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), presentó un informe sobre la situación laboral de la liga femenina en Colombia.
En medio del protagónico rol que han tenido las mujeres en el fútbol donde ya Colombia cuenta con varias subcampeonas continentales y un título en la Copa Libertadores Femenina, además de una final en un Mundial de selecciones, se ha buscado un crecimiento en el balompié femenino.
Por eso, desde el año 2017 se ha llevado a cabo la Liga Profesional de Fútbol Femenino en Colombia, siendo este un proyecto que desde años atrás se impulsaba desde diferentes sectores, reconociendo que incluso cuando no existía ya había clubes como Formas Íntimas que internacionalmente se fogueaban con equipos de Brasil y Argentina.
Pese a ese gran paso logrado en el 2017, la liga femenina se ha visto enmarcada por diferentes polémicas en donde los cambios de formato, el calendario y los escándalos de contratación de futbolistas han sido protagonistas.