Colombia es el tercer país que más extranjeros tiene en la Liga de Brasil, ¿por qué ese es el “paraíso” para los criollos?

De los 152 futbolistas extranjeros que están inscritos en los equipos que disputarán el Brasileirao 2026, 28 son colombianos. La proporción, a simple vista, es pequeña: apenas el 18,4%. Sin embargo, Colombia es el tercer país que más jugadores aporta al balompié brasileño, por lejos el más competitivo de Suramérica, lo más cercano a Europa en el continente. Al país solo lo superan Argentina –la nación que más exporta futbolistas en el mundo, según la CIES–, con 38 inscritos y Uruguay con 29.
El fútbol de Brasil le viene bien a los deportistas cafeteros. Varios de ellos, como Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Luis Sinisterra, Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré, decidieron dejar el fútbol de Europa para volver a lanzar sus carreras, encontrar el ritmo que no lograron tener en sus últimos equipos en el Viejo Continente.