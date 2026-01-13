x

Se sigue moviendo la bolsa de jugadores en la Liga Beplay: América, Junior y Santa Fe, anunciaron refuerzos

Este viernes arranca la Liga con los duelos Pereira-Llaneros y Fortaleza-Alianza Petrolera.

  Yeison Guzmán, quien pasó por Envigado y Atlético Nacional, fue confirmado como nuevo jugador de América de Cali. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
    Yeison Guzmán, quien pasó por Envigado y Atlético Nacional, fue confirmado como nuevo jugador de América de Cali. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
13 de enero de 2026
Los equipos del fútbol colombiano siguen armando sus nóminas para la Liga Betplay -1 2026 que arranca este viernes, 16 de enero, con los duelos Pereira ante Llaneros, a las 6:20 de la tarde y, desde las 8:30 p. m., Fortaleza ante Alianza Petrolera.

América de Cali, Santa Fe y Junior anunciaron nuevas contrataciones. Al cuadro rojo de Cali llegó Yeison Guzmán, quien pasó por Envigado, Nacional y Tolima, volvió al país tras su expedición en el fútbol de Rusia.

Guzmán, llega para suplir el lugar que dejó Cristian Barrios, de quien dicen, será presentado en las próximas horas en el Junior de Barranquilla.

Al América también llegaron Dany Rosero, Marlon Torres, el brasileño Jean Fernandes, Jan Lucumí, Darwin Machís y Carlos Sierra.

En el Tiburón, se espera la confirmación de Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Jean Pestaña, Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez.

De otro lado, en Santa Fe se anunció al argentino Nahuel Bustos, junto a Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Yerson Candelo y Luis Palacios.

Otro equipo que trajo varias caras nuevas es el Deportivo Cali, que anunció a Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo y Joan Sebastián Gómez.

Dos exDIM, por su parte, fueron anunciados por el Once Caldas: Jaime Alvarado y Yeferson Rodallega. También confirmaron a Andrés Roa.

Así mismo, el Internacional de Bogotá (antes Equidad), que estrenará su nombre en la Liga Betplay 2026, es uno de los que más contrataciones hizo con la llegada de Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez y el arquero venezolano Wuilker Faríñez.

Llaneros, que abre la Liga este viernes visitando al Pereira, anunció la llegada de Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero y Kevin Caicedo.

Águilas Doradas, finalmente, confirmó a Bryan Urueña, Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo y Andrés Álvarez.

Deportes
Fútbol
Atlético Junior
América de Cali
Liga BetPlay
Medellín
Cali
Yeison Guzmán
Liga Betplay

