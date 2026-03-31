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Inicia la fecha 15 de la liga colombiana: estos son los ocho primeros a poco más de un mes para las finales

La Liga Betplay Dimayor 2026-1 culminó este lunes 30 de marzo, jornada en la que el DIM logró ganar ante América y se ilusiona con clasificar. Conozca cuales son los clasificados por el momento.

  • Daniel Cataño regresó a sumar minutos con el DIM en el partido contra América. Puso la asistencia para el gol de la victoria. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Daniel Cataño regresó a sumar minutos con el DIM en el partido contra América. Puso la asistencia para el gol de la victoria. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El Atanasio Girardot fue testigo de una remontada del Rojo que emuló a las conseguidas en el segundo semestre de 2025. El Deportivo Independiente Medellín empezó perdiendo el compromiso ante América de Cali con gol de Yeison Guzmán al minuto 25 del primer tiempo. El Poderoso insistió, pero no fue hasta el minuto 84 que José Ortiz, con un cabezazo certero, anotó el 1-1 parcial, dosis que repitió al minuto 89, convirtiendo así su primer doblete como profesional y cambiando los silbidos del público por aplausos y aliento.

La última función de la jornada se vivió en El Campín de Bogotá, donde Millonarios y Fortaleza brindaron un emocionante partido de ida y vuelta: 2-2 fue el marcador final entre los azules y los amix, las dianas fueron obra de Leo Castro y Sebastián Valencia en Millos, mientras que en Fortaleza el delantero Jhonatan Herrera se despachó con un doblete.

Ya finalizada la fecha número catorce del fútbol colombiano, cabe destacar que Atlético Nacional sigue siendo líder de la liga en solitario tras derrotar justamente a su más cercano perseguidor, Deportivo Pasto. Águilas Doradas se encuentra a 3 puntos de la octava casilla y el Medallo llegó a 16 unidades. Así quedó la tabla de posiciones:

Partidos aplazados de los equipos paisas

Los tres equipos antioqueños que compiten en la máxima categoría de nuestro fútbol aún tienen compromisos por atender de anteriores fechas. Conciertos, permisos y toques de electrónica han sido las razones por las cuales Nacional, DIM y Águilas no pudieron jugar los partidos ante Jaguares, Chicó y Bucaramanga, respectivamente, en el tiempo estipulado.

El Verde será el primer equipo en ponerse al día ante Jaguares de Córdoba el próximo lunes 6 de abril a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot. Para este compromiso, el Rey de Copas contará nuevamente con Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Andrés Román y Milton Casco, que se perderán el compromiso de este miércoles 1 de abril ante Cúcuta por acumulación de tarjetas. Ya el verdolaga está clasificado a las finales del FPC.

DIM deberá seguir en su senda victoriosa para sacarle provecho al partido pendiente ante Boyacá Chicó. El compromiso ante el conjunto boyacense se reprogramó para el 22 de abril a las 6:20 p.m. en condición de local. El Medallo aún debe enfrentar a Once Caldas, Atlético Nacional, Alianza, Chicó, Fortaleza y Águilas, lo que quiere decir que por Liga Betplay aún tiene 18 puntos en juego. La Copa Libertadores inicia el próximo 8 de abril ante Estudiantes de La Plata de Argentina en el Atanasio a las 7:00 p.m.

Mientras tanto, Águilas Doradas jugará ante Atlético Bucaramanga el martes 7 de abril a las 4:00 p.m. en el estadio Cincuentenario de Medellín. Este partido entre Dorados y Búcaros es clave para las aspiraciones de ambos equipos, ya que se encuentran a 3 puntos de la entrada a los 8, ambos con 19 unidades.

Arranca la fecha 15

Este martes 31 de marzo, Deportes Tolima y Águilas Doradas darán el inicio a la decimoquinta jornada liguera a las 8:00 p.m. en Ibagué. La fecha continuará este miércoles 1 de abril con los siguientes compromisos: Alianza vs Pasto, Santa Fe vs Llaneros, Nacional vs Cúcuta.

El jueves se jugarán 4 partidos: Chicó vs Pereira, América vs Bucaramanga, Jaguares vs Millonarios y Once Caldas vs DIM. El viernes se cierra la fecha con dos juegos: Fortaleza vs Internacional y Junior vs Deportivo Cali.

Lea también: Un jugador del DIM y otro de Nacional ponen al fútbol colombiano en la élite juvenil de Sudamérica

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