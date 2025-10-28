La Liga de los expulsados: en el Clausura del 2025 se han sacado más de 100 tarjetas rojas, ¿hace cuánto no ocurría?

Esta es la primera vez, desde el primer semestre del 2011, en que se llega al centenar de expulsiones en el fútbol colombiano. En el torneo Apertura de ese año, en el que se jugaban 18 fechas en el “Todos Contra Todos” y no había cuadrangulares, sino partidos de eliminatorias de cuartos de final, semifinal y final, se mostraron un total de 100 tarjetas rojas. La última fue en el duelo entre Deportes Tolima y Nacional, que se midieron en “semis” el 8 de junio. El registro del Clausura de este año, apunta a igualar o superar el que se tuvo en el Apertura del 2010, cuando se mostraron un total de 114 tarjetas rojas en los 168 duelos disputados en el semestre. Esa es la estadística más alta de expulsiones de la que hay datos desde que se juegan los torneos cortos en nuestro país, que iniciaron en el primer semestre de 2002.

¿Cuáles son los equipos con más expulsados en el Clausura 2025 del fútbol colombiano?

Aún restan tres jornadas para que termine el “Todos Contra Todos” del segundo semestre del año. Por eso, aún hay equipos que luchan por buscar cupo a los cuadrangulares. Eso hará que los partidos sean intensos, como ha sido la constante durante toda la Liga. Esa intensidad ha llevado a que La Equidad, cuadro que marcha último en la tabla de posiciones, sea el elenco con más expulsados en las 17 fechas que ya se jugaron. Hasta el momento, a Equidad le han mostrado 12 rojas.

El jugador que más expulsiones ha recibido es Jean Colorado, de Equidad, con 2. La misma cantidad de rojas recibieron Fredy Berrío de Envigado; Fabián Castillo, del Deportivo Cali, Fabián Cantillo, de Unión Magdalena; Yani Quintero del Cali, Joider Micolta de Equidad, Leonardo Flores, de Bucaramanga, asó como José David Moya y Juan Sebastián Quintero del Pereira. El cuadro pereirano es el segundo equipo con más expulsiones en el segundo semestre. Hasta el momento, acumula 8 rojas. En el listado siguen Bucaramanga, Envigado y Unión Magdalena, que tienen 7 expulsiones acumuladas; mientras que Chicó, Junior, Llaneros, Millonarios, Nacional y Santa Fe, aparecen con un registro de 5 expulsiones.

Deportivo Cali, Fortaleza y DIM han recibido de a cuatro tarjetas rojas; mientras que Alianza, América, Águilas Doradas aparecen con un registro de tres. Los equipos con el mejor “juego limpio” del Clausura son Once Caldas y Deportes Tolima, que registran solo dos expulsiones en los duelos que han disputado.

¿Quiénes son los jueces que más rojas han sacado?

Es una paradoja que el árbitro antioqueño Wilmar Roldán, para muchos el mejor del país, sea halagado en este momento por su buena gestión en el clásico paisa del domingo, donde solo pitó 22 faltas y no sacó ninguna tarjeta, pero al mismo tiempo sea el juez que más futbolistas ha expulsado en el Clausura: tiene un registro de 14 tarjetas rojas mostradas.

La misma cantidad de rojas ha sacado José Ortiz, quien fue el central que dirigió el partido entre Pasto y Pereira, por lo que suma más juegos que Roldán en cancha, también registra 14 expulsiones en sus partidos. Entre tanto, el cartagenero Carlos Ortega, uno de los jueces más cuestionados en el país, ha mostrado 12 rojas este semestre. Estas cifras son una muestra de lo que el ranking publicado hace unos días por el Observatorio de Fútbol CIES, puso en evidencia: Colombia es la Liga del mundo donde mayor promedio de expulsiones hay. Los datos que tomaron fueron del Apertura, donde se sacaron 90 rojas en 226 partidos, arrojando un promedio de 0,40 expulsiones por partido.