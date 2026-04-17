Triste balance de los equipos colombianos en el despegue de copas Libertadores y Sudamericana

No se puede tapar el sol con un dedo; nadie puede negar que el fútbol colombiano está unos escalones abajo en nivel, infraestructura e inversión de las ligas brasileña y argentina, a lo sumo, también de Ecuador. Sin embargo, no es excusa para el papelón que se está presentando en las dos primeras fechas de los torneos Conmebol. La Copa Libertadores de América ha sido históricamente esquiva para el fútbol colombiano, pues de 67 ediciones solamente en tres ocasiones el país se pudo coronar: 2 veces Atlético Nacional (1989 y 2016) y una vez Once Caldas (2004). Aunque en las chapas de la Libertadores no figuren muchos nombres de escuadras criollas, equipos como América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Junior de Barranquilla o Deportivo Pereira hicieron campañas memorables, las cuales parecen lejanas en el presente. El pasado martes 14 de abril, en Montevideo, Uruguay, Deportes Tolima cayó ante el Club Nacional de Football por 3-1 en el Gran Parque Central. Tolima jugó bien el primer tiempo, dominó. Pero no concretó. “Somos 100 veces mejor equipo que ellos”, había dicho Lucas González (DT) en el minuto de rehidratación. Finalmente, no le alcanzó al Pijao y suma apenas un punto en dos partidos, relegándose al tercer puesto, detrás de Nacional y Coquimbo que tienen 4 puntos.

El mismo día, y a la misma hora, una situación similar se vivió en la Nueva Olla, estadio de Cerro Porteño en Asunción, Paraguay. Junior de Barranquilla enfrentó al conjunto guaraní, no sufrió e incluso, en la primera parte, Teófilo Gutiérrez en un contragolpe mandó un balón al larguero. Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias no pudieron rescatar un punto en Paraguay ante uno de los equipos complicados del grupo y cayeron 0-1. Son últimos del Grupo F con un punto, detrás de Palmeiras (4), Sporting Cristal (3) y Cerro Porteño (3).

Independiente Santa Fe visitó a Corinthians en Sao Paulo, Brasil. Los cardenales, que venían de empatar en su primer compromiso ante Peñarol, viajaron con la idea de salir ilesos del Neo Química Arena. Pero dos pelotas paradas en contra le dieron el triunfo al Timao. El León capitalino que dirige Pablo Repetto se ubica último en el Grupo E.

Deportivo Independiente Medellín no pudo ser poderoso en el Maracaná. El pasado jueves 16 de abril, el Rojo de la Montaña se presentó en el templo del fútbol brasileño para enfrentar al Flamengo, equipo que en la previa era favorito a quedarse con este partido. Tan solo 2 minutos valieron para que el DIM tuviera su primer susto cuando Jorge Carrascal falló una ocasión a puerta vacía. Al minuto 15, Lucas Paquetá controló solo al borde del área y remató a la esquina izquierda del arquero Chaux; parecía que se venía la noche. Al minuto 40, Yonny González empató; todo fue esperanza, el Medellín no jugaba mal, sin embargo, la poca intensidad, el desorden y la desconcentración pasaron factura. 4-1 terminó cayendo el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, que en rueda de prensa dijo: “es el partido más difícil del DIM en el año”. El Medallo ahora es tercero del Grupo A con un punto y mantiene la posición que lo llevaría a Copa Sudamericana. Su próximo rival es Cusco de Perú, que, como va la cosa, será el rival directo del DIM.

El sol salió en Copa Sudamericana

América de Cali tenía la obligación de demostrar su casta copera, esa que llevó al conjunto escarlata a cuatro finales de Copa Libertadores. Los diablos enfrentaron a un debutante en la competición, Alianza Atlético de Perú, que en la lógica no debía ganar en el Pascual Guerrero. La Mecha sufrió, pero de la mano de un Tomás Ángel inspiradísimo logró remontar 2-1 y así conseguir su primer triunfo en la fase de grupos. Los de David González lideran el Grupo A con cuatro puntos, le siguen Macará (4), Alianza Atlético (1) y Tigre (1).