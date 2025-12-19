Messi cede el trono y ya no es el jugador con más camisetas vendidas en 2025, ¿quién lo sucedió?

Puede parecer ingrato, pero lo cierto es que en el fútbol como en la vida, las grandes leyendas deben ceder su espacio para que nuevos rostros se sumen a la historia. Durante más de una década, el debate sobre quién mandaba en el mundo de la comercialización era un duelo de dos: si no era la “10” de Messi, era la “7” de Cristiano.
Durante años no hubo espacio para nadie más en el trono de las ventas globales, una hegemonía que parecía blindada por el tiempo y el talento de ambas leyendas.
Sin embargo, este 2025 que ya se despide ha dejado claro que el paradigma ha cambiado para siempre. El impacto de las nuevas generaciones ha llegado con una fuerza comercial nunca antes vista, dejando muy relegados a los nombres que dominaron parte el siglo XXI. Le contamos quién es el nuevo rey de la venta de camisetas en 2025 y cómo quedó el Top 10 a nivel mundial.