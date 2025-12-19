Messi cede el trono y ya no es el jugador con más camisetas vendidas en 2025, ¿quién lo sucedió?

Puede parecer ingrato, pero lo cierto es que en el fútbol como en la vida, las grandes leyendas deben ceder su espacio para que nuevos rostros se sumen a la historia. Durante más de una década, el debate sobre quién mandaba en el mundo de la comercialización era un duelo de dos: si no era la “10” de Messi, era la “7” de Cristiano. Durante años no hubo espacio para nadie más en el trono de las ventas globales, una hegemonía que parecía blindada por el tiempo y el talento de ambas leyendas. Sin embargo, este 2025 que ya se despide ha dejado claro que el paradigma ha cambiado para siempre. El impacto de las nuevas generaciones ha llegado con una fuerza comercial nunca antes vista, dejando muy relegados a los nombres que dominaron parte el siglo XXI. Le contamos quién es el nuevo rey de la venta de camisetas en 2025 y cómo quedó el Top 10 a nivel mundial.

Lamine Yamal se queda con el trono de camisetas más vendidas en 2025

Ni los 1.28 millones de elásticas vendidas por Messi con el Inter Miami, un fenómeno que sigue cruzando fronteras, fueron suficientes para detener la Laminemanía. Con apenas 18 años, el extremo español del FC Barcelona, Lamine Yamal, se ha coronado como el jugador que más camisetas vendió en todo 2025, alcanzando la asombrosa cifra de 1.315.000 unidades. Ver un adolescente liderar este ranking es algo que no ocurría desde los mejores años de un joven Leo Messi. Yamal no solo es el favorito de los niños; su estilo de juego “de calle”, su desparpajo y su reciente mayoría de edad lo han convertido en casi un icono cultural.

“Messi es el mejor jugador de la historia y que te comparen con él quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero yo intento ser yo mismo”, afirmó Yamal en una reciente entrevista, dejando claro, que aunque respeta el pasado, él es el dueño del presente.

Top 10 de camisetas más vendidas en 2025

El ranking de este año, muestra una mezcla fascinante entre leyendas vigentes y la nueva sangre del fútbol. Sin embargo, sorprende ver a figuras como Erling Haaland o Jude Bellingham fuera del Top 10, mientras que apellidos como De Arrascaeta dan el golpe desde Suramérica. Así quedó el ranking: 1. Lamine Yamal - FC Barcelona - 1.315.000 2. Lionel Messi - Inter Miami - 1.278.000 3. Robert Lewandowski - FC Barcelona - 1.110.000 4. Kylian Mbappé - Real Madrid - 1.020.000 5. Vinicius Jr. - Real Madrid - 992.000

6. Giorgian De Arrascaeta - Flamengo - 975.000 7. Cristiano Ronaldo - Al-Nassr - 925.000 8. Bruno Fernandes - Manchester United - 878.000 9. Harry Kane - Bayern Múnich - 867.000 10. Rodrygo Goes - Real Madrid - 798.000

¿Cómo se calculan estas cifras?

Muchos se preguntan: ¿quién cuenta cada camiseta? No es magia ni estimaciones al azar. Estos datos se obtienen cruzando información de tres fuentes principales: 1. Ventas Directas, es decir, los sistemas de inventario (POS) de las tiendas oficiales de los clubes; 2. Fabricantes, es decir, las marcas como Nike Adidas, Pumas, etc. Reportan unidades enviadas a distribuidores globales basándose en los nombres estampados; 3. Retailers Masivos que hacen referencia a plataformas como Fanatics, que gestionan gran parte del comercio electrónico deportivo mundial. Para hacerse una idea del negocio, cada camiseta de Lamine Yamal cuesta unos 114 euros en la web oficial. Esto significa que el joven talento ha movido cerca de 150 millones de euros solo vendiendo su camiseta.

El fin de una era dorada