El Liverpool terminó el ejercicio en tromba, pero ello no bastó para lograr un boleto a la Liga de Campeones, una competición históricamente del gusto de los ‘Reds’.

La fatiga mental se impuso al amor incondicional que profesa Klopp al club, al que llegó en octubre de 2015, como sucesor del menos afortunado Brendan Rodgers.

Decisión desde noviembre

El orientador, que se convirtió en un gran soporte para Luis Díaz, sobre todo en momentos de lesiones y tras el secuestro de su padre, aseguró haber informado a los propietarios sobre su decisión el pasado mes de noviembre.

“Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo”, recordó Klopp.