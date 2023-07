Si Mbappé “quiere seguir, hay que firmar un nuevo contrato”, dice el presidente del PSG

“Si Kylian quiere seguir, hay que firmar un nuevo contrato, no se puede dejar marchar gratis a uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo el presidente del París Saint-Germain , Nasser Al Khelaifi, durante una conferencia de prensa este miércoles, en la que presentó a Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador.

“Él mismo ha dicho que ‘nunca me iré gratis’. Si alguien cambia de punto de vista, no es mi culpa. No queremos dejar a uno de los mejores jugadores del mundo irse gratis, eso está muy claro”, insistió el dirigente frente a los medios reunidos en el nuevo centro de entrenamiento del club, en Poissy, en la periferia parisina.

El delantero internacional francés, en el club desde 2017, hizo saber que deseaba cumplir su contrato hasta 2024, antes de una probable marcha. En esa hipótesis, el club parisino no recibiría ninguna cantidad en concepto de traspaso.

“Nosotros queremos que Kylian se quede, pero hay que firmar un nuevo contrato. No queremos dejar al mejor jugador del mundo en la actualidad partir de forma gratuita, es imposible”, respondió Nasser Al-Khelaifi tras haber esquivado una primera vez la pregunta.