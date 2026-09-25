Francia venció a Turquía en el estreno de Zidane como seleccionador

Zinédine Zidane se estrenó como seleccionador de Francia con una victoria por la mínima (1-0) en su visita a Turquía este viernes en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Kylian Mbappé marcó y se lesionó en la misma acción.
Con un tiro cruzado en el área tras ser asistido por Michael Olise, el astro del Real Madrid firmó en el 54’ el único gol de la velada, pero se dañó en ese remate y fue cambiado poco después.
Mientras sus compañeros festejaban, él cojeó y no pudo evitar hacer gestos de dolor antes de recibir una primera asistencia médica.
Intentó seguir, pero poco después se echó al césped y tuvo que ser sustituido en el 59’, aparentemente con un problema en la rodilla izquierda y sin dejar de renguear.