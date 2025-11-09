Alarmas encendidas en México: Kevin Mier sufrió una falta que lo sacó del partido

La jornada de la Liga Mexicana estuvo candente, en el duelo entre Cruz Azul y Pumas de los colombianos Kevin Mier, Willer Ditta y Álvaro Angulo la victoria fue para el visitante 2-3, pero la acción que le está dando la vuelta al mundo es la lesión que sufrió el arquero Mier, tras una falta del panameño Adalberto Carrasquilla.
La acción se presentó en el minuto 46, en el tiempo de reposición de la primera parte, cuando Cruz Azul estaba arriba del marcador 2-1. Mier intentó despejar un balón desde su área, y el panameño llegó en una barredora y alcanzó a impactar al colombiano, que de inmediato fue atendido por los médicos del equipo.