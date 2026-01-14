x

Junior y Santa Fe se enfrentan en el primer round de la Superliga

El primer partido de la serie se disputará este jueves en Barranquilla. Santa Fe fue el campeón del torneo Apertura en Colombia y Junior del Clausura.

  Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez, entre las figuras de Atlético Junior. FOTO X-JUNIOR
    Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez, entre las figuras de Atlético Junior. FOTO X-JUNIOR
  Hugo Rodallega fue el máximo goleador en Colombia en 2025 con 23 goles. FOTO X-SANTA FE
    Hugo Rodallega fue el máximo goleador en Colombia en 2025 con 23 goles. FOTO X-SANTA FE
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 6 horas
El juego de ida de la Superliga, este jueves a partir de las 7:30 p. m. en Barranquilla, servirá como abrebocas de una nueva temporada en el fútbol profesional colombiano.

Junior, campeón del torneo Clausura 2025 luego de vencer en la final a Deportes Tolima, recibe a Santa Fe, que triunfó en el Apertura tras derrotar en la última instancia a Independiente Medellín. En esta serie, que terminará en Bogotá el miércoles 21 de enero (7:30 p. m.), se conocerá al mejor equipo del país del año anterior.

Amplíe la noticia: Así se jugará la Superliga entre los campeones Junior y Santa Fe en 2026

El cuadro atlanticense, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, ya no cuenta con figuras como Didier Moreno y José Enamorado, pero llama la atención por el fichaje de jugadores como Jannenson Sarmiento, Jean Pestaña, Kevin Pérez, Juan David Ríos, Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel. Además, cuenta con referentes como Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Hugo Rodallega fue el máximo goleador en Colombia en 2025 con 23 goles. FOTO X-SANTA FE
Hugo Rodallega fue el máximo goleador en Colombia en 2025 con 23 goles. FOTO X-SANTA FE

El elenco capitalino también tiene nuevas caras, empezando por su timonel, el uruguayo Pablo Repetto, quien dirigió a Atlético Nacional en 2024. Además de él, llegaron los jugadores Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Yerson Candelo, Luis Palacios, Kilian Toscano y Nahuel Bustos. Su líder, sin duda, sigue siendo Hugo Rodallega. Por otro lado, salieron del club Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

Lea más: Los equipos antioqueños son los que más futbolistas han vendido en Colombia en los últimos años

“Tenemos que renovar las ganas de ganar; tenemos que tener la ambición de ir por un bicampeonato, lo cual no es fácil en ninguna parte del mundo, pero lo vamos a intentar. Tenemos primero este desafío de la Superliga, así como el de la Libertadores. Con esta nómina tenemos que ser mejores, poniendo más humildad, esfuerzo y sacrificio”, comentó Alfredo Arias pensando también en la Liga, que comienza el domingo contra Tolima en Barranquilla.

Inicio de la Liga BetPlay 1-2026

La Liga comenzará este viernes con los partidos entre Pereira-Llaneros (6:20 p. m.) y Fortaleza-Alianza (8:30 p. m.). El resto de la jornada se disputará así: sábado: América-Internacional de Bogotá (4:10 p. m.), Nacional-Chicó (6:20 p. m.) y Bucaramanga-Millonarios (8:30 p. m.).

Domingo: Pasto-DIM (2:00 p. m.), Jaguares-Cali (4:10 p. m.), Junior-Tolima (6:20 p. m.) y Santa Fe-Águilas Doradas (8:30 p. m.).

Lunes: Cúcuta-Once Caldas (4:00 p. m.).

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora juegan Junior y Santa Fe la Superliga?
El partido de ida se juega este jueves a las 7:30 p. m. en Barranquilla.
¿Qué equipos disputan la Superliga 2026?
Junior, campeón del Clausura 2025, y Santa Fe, campeón del Apertura 2025.
¿Quién fue el goleador del fútbol colombiano en 2025?
Hugo Rodallega, con 23 goles.

