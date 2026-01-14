Junior y Santa Fe se enfrentan en el primer round de la Superliga

El juego de ida de la Superliga, este jueves a partir de las 7:30 p. m. en Barranquilla, servirá como abrebocas de una nueva temporada en el fútbol profesional colombiano.

Junior, campeón del torneo Clausura 2025 luego de vencer en la final a Deportes Tolima, recibe a Santa Fe, que triunfó en el Apertura tras derrotar en la última instancia a Independiente Medellín. En esta serie, que terminará en Bogotá el miércoles 21 de enero (7:30 p. m.), se conocerá al mejor equipo del país del año anterior.

El cuadro atlanticense, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, ya no cuenta con figuras como Didier Moreno y José Enamorado, pero llama la atención por el fichaje de jugadores como Jannenson Sarmiento, Jean Pestaña, Kevin Pérez, Juan David Ríos, Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel. Además, cuenta con referentes como Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.