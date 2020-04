Quedarse o irse, dilema de la legión tricolor

ROJO

A James Rodríguez lo pretenden Everton, Arsenal y Wolves, de la Premier. Entre los problemas para salir del Real es que su pase está devaluado (US$10 millones, según el Centro Internacional de Estudios del Deporte, CIES). De llegar a Inglaterra la adaptación a dicha Liga podría costarle. Santiago Arias también apunta a la Premier, pero no tiene ofertas concretas y con el poco ritmo con el que viene, el vertiginoso estilo de juego de la Premier no le favorece.



AMARILLO

Si bien no hay jugadores con urgencia de salir, sí hay factores que podrían forzarlos al cambio. Por ejemplo, a David Ospina el Nápoli le buscará competencia, lo que demuestra que en el club no están del todo convencidos con él. Jorman Campuzano, Santos Borré y Juanfer Quintero, también coquetean con posibles traspasos, a Europa, lo cual trae unas implicaciones importantes en cuanto a continuidad y rendimiento.



VERDE

Si realmente la estabilidad es un valor agregado en estos tiempos, entonces los abanderados de la Selección son los centrales Yerry Mina y Dávinson Sánchez, que han logrado consolidadarse en el competitivo balompié inglés. Luis Díaz y Mateus Uribe, otra sociedad en la Tricolor por jugar en Porto, cierran un primer año en Europea con buenas cifras. La intención de continuidad de Duván Zapata y Luis Muriel en Atalanta también puede darles buenos réditos a ellos y a la Selección.