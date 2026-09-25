Juan Manuel Lillo, la mano derecha de Rafa Márquez en la selección de México, próximo rival de Colombia

Reconocido en el fútbol de élite como mentor de entrenadores, el español Juan Manuel Lillo afronta una nueva misión: acompañar a Rafael Márquez en su estreno como seleccionador de México en el camino hacia el Mundial 2030.
El sábado, el Tri iniciará en Baltimore contra Colombia una serie de cuatro partidos amistosos que incluye también a Perú, Estados Unidos y Chile.
Los reflectores apuntarán al emblemático Rafa Márquez, quien posee una carrera ejemplar como futbolista y fue auxiliar de Javier Aguirre en la selección durante dos años, pero no ha dirigido en primera división.
En su currículo como entrenador aparecen solo dos clubes españoles en categorías inferiores: Real Alcalá y Barcelona Atlètic, la filial del Barça.
Consciente de su inexperiencia, Márquez eligió a Lillo como su auxiliar técnico número uno. El exinternacional Andrés Guardado, el segundo ayudante de campo, es novato en estas lides.
“Voy a tener el respaldo de Juanma, que tiene una gran experiencia, gran trayectoria”, dijo Márquez.