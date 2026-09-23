No habrá duelo entre Cuadrado y James: Millonarios tomó drástica decisión con el jugador antioqueño

No habrá duelo entre dos de las grandes figuras que tuvo la Selección Colombia en los últimos años en la Liga colombiana. Muchos esperaban que el partido entre Atlético Nacional y Millonarios, válido por la fecha 12 del Clausura, fuera el primer enfrentamiento de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en el balompié local.
James, que firmó contrato con Atlético Nacional, sí está entre los elegidos por el técnico Lucas González para uno de los grandes clásicos del fútbol criollo, a pesar de que el martes se dijo que tenía un pequeño quebranto de salud. Cuadrado, fichaje más llamativo de Millonarios para el segundo semestre de este año, no fue tenido en cuenta por el técnico Alberto Gamero.