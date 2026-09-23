No habrá duelo entre Cuadrado y James: Millonarios tomó drástica decisión con el jugador antioqueño

¿Por qué Cuadrado no fue convocado con Millonarios?

Cuadrado no juega en el fútbol colombiano desde mediados de 2009. La última vez que lo hizo fue con el DIM. Después se fue para el balompié italiano. En ese país estuvo hasta mayo pasado. Se decía que, por una sanción que recibió en septiembre del 2025, cuando fue expulsado en un partido de Copa Italia entre Pisa –su exclub– y Torino, no podía jugar en nuestro país.

Sin embargo, Millonarios negoció con la Dimayor para que el futbolista pagara los dos partidos que tenía como suspensión –recibió tarjeta roja–, en el duelo contra Chicó, que se disputó el fin de semana pasado en el estadio El Campín de Bogotá, y en el duelo de cuartos de final de Copa Colombia contra Barranquilla F.C.

El ente rector del fútbol colombiano aceptó. Así las cosas, Cuadrado quedaba habilitado para jugar contra Atlético Nacional por Liga. Sin embargo, el entrenador del equipo bogotano decidió no tenerlo en cuenta para este encuentro: pensó en cuidarlo antes que arriesgarlo físicamente.

Juan Guillermo no juega desde el 23 de mayo de 2026, cuando ingresó 20 minutos en la derrota de su equipo contra Lazio en la última fecha de la Seria A de Italia. Por eso, en Millonarios decidieron dedicarle un tiempo a su reacondicionamiento físico y, después, darle el visto bueno a su regreso a las canchas.

Por eso, según expresó Gamero el rueda de prensa, Cuadrado no fue tenido en cuenta para visitar al elenco verde de Antioquia el jueves, desde las 8:15 p.m. Según manifestó, el futbolista antioqueño apenas lleva dos entrenamientos con sus compañeros, por lo que no se ha adaptado ni a la idea de juego, ni a las sociedades que puede armar con sus colegas.

Por eso, su debut en el fútbol colombiano quedó aplazado. Se espera que Cuadrado tenga su primera convocatoria en el balompié nacional el próximo 29 de septiembre, cuando Millonarios visite a Independiente Medellín, club para el que jugó y con el que debutó como profesional, en el Atanasio Girardot. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .