El futbolista llegó como agente libre tras rescindir su contrato con Junior de Barranquilla hace un par de meses, Racing le compró sus derechos por un monto de 3,6 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2025.

“Estoy contento y convencido del proyecto, motivado por lo que viene. El entrenador me planteó su proyecto y cómo iba a encajar en el juego de él y la verdad que me motivó. Estoy preparado para jugar, hice la pretemporada con Junior de Barranquilla, me he mantenido y espero estar en la cancha lo más rápido posible”, había manifestado Juanfer cuando arribó a territorio gaucho hace unas semanas.