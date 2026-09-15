Él es el empresario colombiano al que Messi le va a pagar 10 millones de euros por un club

Lionel Messi ya tiene un preacuerdo para comprar al Club Deportivo Eldense de la segunda división del fútbol español. Este equipo está bajo propiedad de TH Soluciones Group, una firma que es liderada por el colombiano Juan Carlos Trujillo, quien también es dueño de un club en la Liga BetPlay de Colombia.

El empresario colombiano lidera el grupo inversor especializado en servicios de colaboración temporal, es decir, recursos humanos, y a través de este ha estructurado proyectos e inversiones en el fútbol de mercados como Colombia, Suiza y España.

A través de esta empresa, Trujillo adquirió el 100% de las acciones del Club Deportivo Eldense al exdueño Pascual Pérez. Su esposa, Carolina Holguín, es quien ocupa actualmente la presidencia del club, que bajo la figura de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) toma sus decisiones a través de una junta directiva.

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En cuanto al fútbol colombiano, Trujillo ha ejercido como presidente y representante legal de Llaneros FC, club que está en Villavicencio y que actualmente juega en la primera división. Bajo su dirección ejecutiva, el equipo de los Llanos Orientales consiguió el ascenso en el 2024.

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Ahora el empresario colombiano hará uno de los negocios más importantes con el astro argentino Lionel Messi, con quien hay un principio de acuerdo para que adquiera el 100% de las acciones del club.