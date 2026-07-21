Juan Carlos Osorio: “Colombia cumplió en el Mundial, pero no dio el salto de calidad”

La participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 sigue generando análisis y debates sobre lo que dejó el equipo de Néstor Lorenzo. En el pódcast Línea de Gol, de EL COLOMBIANO, el técnico Juan Carlos Osorio hizo un extenso balance del rendimiento de la Tricolor, habló de los errores en la conformación de la nómina, cuestionó algunas decisiones tácticas, explicó cómo habría enfrentado a los rivales del torneo y planteó una profunda reflexión sobre el camino que debe seguir el fútbol colombiano para acercarse al nivel de las grandes potencias. Estas son sus principales respuestas.

¿Después de analizar el Mundial 2026, ¿cuál es su balance general de la participación de la Selección Colombia?

“Para empezar con algo positivo, a mí me parece que Colombia cumplió. Estar entre las 16 mejores selecciones del mundo ya es un objetivo importante y no se puede desconocer. Ahora, otra cosa es que no dimos el salto de calidad que todos esperábamos, que era meternos entre las ocho mejores. Ahí es donde realmente se marca la diferencia entre una selección competitiva y una que está lista para pelear por cosas grandes. Ya pensar en una semifinal o una final es otro nivel, pero el primer paso era ese y no se consiguió. Hay que ser justos: se cumplió el objetivo mínimo, pero no el siguiente escalón”.

Uno de los temas más debatidos fue que Néstor Lorenzo utilizó muy pocos jugadores de la convocatoria. ¿Comparte esa crítica?

“Sí considero que otros jugadores merecían oportunidades, pero siempre sustentándolo desde lo futbolístico y no desde el nombre o el gusto personal. Yo recuerdo que cuando salió la convocatoria dije que veía un plantel con demasiados centrocampistas y muy pocos extremos naturales. Uno analiza la lista y encuentra muchos volantes: Lerma, Castaño, Arias, Puerta, Ríos, Portilla, Carrascal, James, Quintero... pero muy pocos futbolistas de banda. Para un Mundial no basta con reunir buenos jugadores; hay que conformar una nómina pensando en los rivales y en los escenarios tácticos que se van a presentar”.

Lea: Estas son las fechas que definirán al técnico de la Selección Colombia

¿La convocatoria no estaba diseñada para enfrentar los partidos que le esperaban a Colombia?

“Exactamente. Nosotros sabíamos desde el calendario que Uzbekistán iba a defender en bloque bajo. Era previsible. También intuía que Congo podía hacerlo en determinados momentos. Entonces uno debe preparar una lista pensando en cómo romper ese tipo de defensas. Yo esperaba que frente a Uzbekistán se juntaran todos los jugadores creativos para atacar ese bloque. Contra Congo imaginaba un equipo mucho más atlético porque era un partido físico. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Me parece que no se tuvo suficientemente en cuenta el contexto táctico de cada compromiso”.

¿Qué le faltó a Colombia para atacar mejor esos bloques defensivos?

“Principalmente amplitud y variantes. Apenas llevamos dos extremos naturales y uno prácticamente no jugó. Cuando uno sabe que va a enfrentar defensas cerradas necesita jugadores que abran el campo, que generen uno contra uno y que permitan crear superioridades por fuera. Además, dentro de las ocho maneras de penetrar un bloque bajo está el remate de media distancia. Contra Congo se utilizó y me pareció acertado. Pero después, contra Suiza, prácticamente desapareció esa alternativa. Hay herramientas tácticas que deben repetirse cuando funcionan”.

Usted también ha cuestionado la composición de la nómina. ¿Cómo habría estructurado una convocatoria de 26 jugadores?

“Nosotros tenemos un ejercicio muy sencillo: escoger dos jugadores por cada posición del campo. Son 22 futbolistas de campo, más tres arqueros, y queda un cupo adicional para un jugador diferencial o una apuesta especial. De esa manera se logra equilibrio. En mi opinión, ese jugador adicional pudo haber sido alguien como Rengifo, si se quería apostar por él, o incluso un defensor zurdo que ofreciera características distintas. El objetivo es que cada posición tenga dos alternativas con perfiles diferentes”.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Jhon Jáder Durán, quien no estuvo en el Mundial. ¿Usted lo habría llevado?

“Sin ninguna duda. Yo sí lo habría llevado como el jugador número 26. Habría hablado previamente con él y le habría explicado su rol. Le habría dicho: ‘Lo llevo porque en algún momento podemos necesitarte veinte minutos para resolver un partido. Si se comportaba bien, el fútbol seguramente le iba a dar esa oportunidad’. Y si no cumplía, tampoco se perdía demasiado porque era el último jugador de la lista. Pero un delantero con esas características podía ser determinante contra defensas cerradas en los minutos finales.

¿Cómo habría alineado a Colombia frente a Suiza?

“Es difícil responder porque yo no estaba de acuerdo con la convocatoria inicial. Había demasiados jugadores con características similares. Personalmente no habría jugado con tantos números diez. Yo habría ubicado a Jhon Arias por dentro, en una posición donde pudiera llegar al área con potencia, habría mantenido a Luis Díaz por izquierda, al Tinito Gómez por derecha y un delantero centro fijo. Lo importante era rodear a Luis Díaz de jugadores que atacaran los espacios para potenciarlo”

Usted insiste mucho en la importancia de los recorridos sin balón. ¿Por qué eran tan importantes en este Mundial?

“Porque un jugador como Luis Díaz necesita compañeros que arrastren marcas y ataquen los espacios. Cuando recibe la pelota debe tener opciones alrededor. En el Bayern, por ejemplo, siempre aparecen mediocampistas que pisan el área constantemente. Eso obliga a los defensores a tomar decisiones. En Colombia faltó ese volante llegador. No un organizador más, sino un futbolista con capacidad física para romper líneas y aparecer en el área rival. Eso maximiza las virtudes de un extremo desequilibrante”.

También habló de los laterales. ¿Qué les faltó?

“Tener funciones diferentes. Nosotros llevamos dos laterales izquierdos muy parecidos, competentes, pero sin características diferenciadoras. Hay partidos donde se necesita un lateral que se meta por dentro para generar superioridad en la mitad del campo y otros donde conviene uno mucho más profundo por fuera. Si los dos hacen prácticamente lo mismo, el entrenador pierde alternativas tácticas”.

Siga leyendo: Video | Primer entrenamiento de Jhon Durán en el Benfica: “Quiero responder en la cancha todo el apoyo”

¿Considera que Colombia debe cambiar su manera de jugar?

“Creo que el fútbol colombiano tiene que evolucionar. Tenemos jugadores con condiciones técnicas similares a las del futbolista español y, sin embargo, casi todos nuestros equipos juegan únicamente a las transiciones. Las transiciones son válidas, claro que sí, pero no pueden ser la única forma de jugar. Hay que promover el buen juego desde las divisiones menores, formar entrenadores con una idea ofensiva y enseñar que existen diferentes maneras de dominar un partido”.

¿Qué enseñanzas deja España, el campeón del mundo?

“España es el ejemplo perfecto. Quizá hoy no tenga al mejor jugador del mundo, aunque Lamine Yamal va camino a serlo, pero sí tiene futbolistas entre los mejores del planeta en prácticamente todas las posiciones. Eso es lo que deberíamos buscar. No depender únicamente de que aparezca un Luis Díaz cada diez años, sino formar varios jugadores de altísimo nivel en cada posición para construir un colectivo sólido”.

Usted también habló del fútbol callejero. ¿Por qué lo considera tan importante?

“Porque allí se desarrollan muchas capacidades técnicas y creativas que después se potencian con el entrenamiento formal. Yo creo en un fútbol callejero estructurado. No basta con dejar jugar a los niños; también hay que diseñar espacios adecuados y combinar ese aprendizaje espontáneo con el entrenamiento organizado. Si uno acepta la teoría de las 10.000 horas para alcanzar la excelencia, muchas de esas horas deberían darse jugando libremente y otras bajo una estructura metodológica”.

Finalmente, ¿qué cambios propondría para mejorar el fútbol colombiano?

“Hay que incentivar las propuestas ofensivas. Incluso propondría que el equipo que termine primero la fase regular tenga un reconocimiento adicional, un premio que estimule salir a ganar todos los partidos. También debemos mejorar la formación de entrenadores, promover el acceso de los niños a los estadios y construir una identidad futbolística basada en el juego y no solamente en el resultado. El fútbol se gana haciendo un gol más que el rival, y por eso debemos apoyar mucho más a los equipos que buscan atacar y proponer”.