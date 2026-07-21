Dávinson Sánchez, entre los 10 jugadores con mejor rendimiento defensivo del Mundial 2026, según la FIFA

A sus 30 años, Dávinson Sánchez vive, probablemente, el mejor momento de su carrera deportiva. Después de superar los momentos más difíciles que afrontó durante su paso por el Tottenham Hotspur de Inglaterra, el defensor colombiano recuperó su mejor versión en el Galatasaray de Turquía, donde hoy es uno de los referentes del club, un nivel que también trasladó a la Selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El nacido en Caloto, Cauca, fue una de las grandes figuras del combinado nacional en Norteamérica. Su liderazgo, capacidad para anticipar a los rivales, fortaleza en el juego aéreo y seguridad en los duelos individuales fueron determinantes para que Colombia llegara hasta los octavos de final y se consolidara como una de las defensas más sólidas del campeonato.
Entérese: Dávinson está a un paso de dejar Galatasaray para llegar al Como de Italia