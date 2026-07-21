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Dávinson Sánchez, entre los 10 jugadores con mejor rendimiento defensivo del Mundial 2026, según la FIFA

Dávinson Sánchez confirmó su extraordinario Mundial al figurar entre los diez jugadores con mejor rendimiento defensivo del torneo según la FIFA.

  • Dávinson, entre las figuras del Colombia en el Mundial. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Dávinson, entre las figuras del Colombia en el Mundial. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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A sus 30 años, Dávinson Sánchez vive, probablemente, el mejor momento de su carrera deportiva. Después de superar los momentos más difíciles que afrontó durante su paso por el Tottenham Hotspur de Inglaterra, el defensor colombiano recuperó su mejor versión en el Galatasaray de Turquía, donde hoy es uno de los referentes del club, un nivel que también trasladó a la Selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El nacido en Caloto, Cauca, fue una de las grandes figuras del combinado nacional en Norteamérica. Su liderazgo, capacidad para anticipar a los rivales, fortaleza en el juego aéreo y seguridad en los duelos individuales fueron determinantes para que Colombia llegara hasta los octavos de final y se consolidara como una de las defensas más sólidas del campeonato.

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FIFA Power Rankings: Defending Top 10

Ese desempeño quedó reflejado en las estadísticas oficiales de la FIFA Power Rankings, sistema que evalúa el rendimiento de los futbolistas durante el torneo. En la clasificación correspondiente al apartado Defending, Dávinson Sánchez ocupó el octavo lugar, siendo el único colombiano dentro del grupo de los diez mejores en ese apartado.

El listado fue liderado por el español Rodri (8,23), seguido por su compatriota Pau Cubarsí (7,59). El podio lo completó Pedro Porro (7,58), también de España. Detrás apareció otro ibérico Aymeric Laporte (7,13); seguido por el canadiense Luc de Fougerolles (7.11), el argentino Cristian Romero (7,07), el español Pedri (6,96), Sánchez (6,88) y los franceses Dayot Upamecano (6,83) y Aurélien Tchouaméni (6,80).

La inclusión de Dávinson entre los diez jugadores con mejor rendimiento defensivo del Mundial ratifica la consolidación de uno de los referentes de la Selección Colombia y confirma el gran momento que atraviesa en el fútbol europeo, donde volvió a exhibir el nivel que lo llevó años atrás a convertirse en uno de los defensores más cotizados del continente.

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Sánchez jugó cinco partidos como titular (480 minutos, contando la prórroga contra Suiza), logró 45 despejes y tuvo una precisión de pase del 89%.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué mide el ranking defensivo de la FIFA Power Rankings en un Mundial?
El apartado Defending de la FIFA Power Rankings evalúa el rendimiento defensivo de los futbolistas durante el torneo. Tiene en cuenta estadísticas relacionadas con acciones como despejes, recuperaciones, duelos defensivos y otros indicadores de desempeño, aunque la FIFA no publica el peso específico de cada variable.
¿Por qué Dávinson Sánchez fue el único colombiano en el top 10 defensivo del Mundial 2026?
Porque su rendimiento sobresalió entre todos los jugadores de la Selección Colombia en los indicadores defensivos utilizados por la FIFA. Su liderazgo, regularidad y estadísticas, como los 45 despejes y el 89 % de precisión en los pases, lo llevaron a ocupar el octavo lugar del escalafón.
¿Cuántos partidos disputó Dávinson Sánchez en el Mundial 2026?
Dávinson Sánchez disputó cinco partidos como titular con la Selección Colombia. En total acumuló 480 minutos, incluyendo la prórroga del encuentro de octavos de final frente a Suiza.

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