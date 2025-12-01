Jorge Carrascal se unió a la lista de colombianos que han ganado Libertadores con clubes extranjeros

Solo 14 futbolistas colombianos han ganado la Copa Libertadores con equipos del extranjero. El cartagenero Jorge Carrascal se sumó a la lista con el título que consiguió el fin de semana con el Flamengo de Brasil, tras vencer en la final a Palmeiras (1-0) en el partido que se disputó en el estadio Monumental de Lima, Perú.
Carrascal no lleva mucho en el equipo brasileño. Llegó en el mercado de pases de mitad de año, después del Mundial de Clubes, luego de que su equipo pagara 12.5 millones de euros al Dinamo de Moscú ruso para quedarse con su ficha.