João Pedro y Estêvão vuelven a la lista de Brasil, rejuvenecida tras el Mundial

Los regresos de João Pedro y Estêvão resaltan en una renovada convocatoria de Brasil para sus próximos amistosos contra Australia e India, anunciada este miércoles por el seleccionador nacional, el italiano Carlo Ancelotti.

El delantero João Pedro, de 24 años, fue uno de los jugadores sacrificados por Ancelotti para dar lugar a Neymar en el listado del Mundial 2026, en el que la Canarinha fue eliminada en los octavos de final por Noruega.

Ha tenido un sólido comienzo de temporada con el Chelsea en la Premier League, con dos goles y dos asistencias en las primeras tres fechas.

Estêvão, a su vez, era una pieza clave en el Scratch, pero se perdió la Copa del Mundo debido a una lesión.

Vive un momento difícil en el propio Chelsea, con apenas 16 minutos de juego en el arranque de la liga inglesa, mientras la prensa asoma la posibilidad de un cambio de aires.

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En su primer llamado tras el fracaso mundialista, Ancelotti incluyó varios nombres nuevos, como los arqueros Pedro Morisco y Otávio, el zaguero Mauro Júnior y los centrocampistas Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

“Es una lista equilibrada. Tenemos jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo que creo que van a ser importantes para la próxima generación y tenemos jóvenes con calidad para el futuro de la Seleção”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

“No hay puertas cerradas. Siguen abiertas para todos”, aclaró en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Río de Janeiro.

Los pentacampeones mundiales jugarán contra Australia el 25 y el 29 de septiembre, en las ciudades de Townsville y Brisbane, y después enfrentarán a India el 3 de octubre en Calcuta.