Video | Así fue el golazo de Jhon Jáder Durán que salvó a Fenerbahce de perder con Galatasaray

De no ser por su temperamento, Jhon Jáder Durán tendría un cupo fijo en la Selección Colombia que disputará el Mundial 2026. El delantero antioqueño, que el 13 de diciembre cumplirá 22 años, es uno de los futbolistas criollos con mejores condiciones. Sin embargo, su carácter y las decisiones erradas que lo hace tomar, son su mayor obstáculo.
En lo deportivo es muy bueno. Lo demostró este lunes, en el partido entre los dos mejores equipos de la Liga de Turquía: Fenerbahce, cuadro para el que juega, y Galatasaray, del que forma parte el defensa central colombiano Dávinson Sánchez.