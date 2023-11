Tiene 42 años y de a poco el técnico Jhon Bodmer le imprime su sello al Atlético Nacional, con el que acaba de clasificar a la final de la Copa Betplay y se alista para los cuadrangulares semifinales de la Liga. Dos títulos en juego que pondrá a prueba su capacidad para dirigir a un elenco grande.

Su edad contrasta con todo lo que le ha tocado vivir. En esta entrevista con El COLOMBIANO reveló detalles inéditos de su vida y de su carrera.

¿Cómo llega al fútbol?

“Arranco en el fútbol formativo entre 2001 y 2002. Hice algunas temporadas en escuelas y después llegué a dirigir torneos de Liga, nacionales e internacionales. Finalizando el 2009 llegué a Expreso Rojo como asistente, me capacité y me preparé. Duré 6 meses en ese cargo y en junio de 2010 quedé como técnico encargado hasta que pasó el tiempo y quedé en propiedad en 2011. Más o menos así fue mi llegada al fútbol profesional”.

¿Dónde nació y creció?

“Nací en Bogotá, pero según mi mamá no alcancé a cumplir un mes cuando ella decidió irse para Manizales donde están todos mis familiares maternos. Nos fuimos para Villamaría, Caldas, y allí viví hasta los 13 o 14 años; jugaba fútbol en las calles. Nunca tuve la oportunidad de estar en una escuela por las condiciones socioeconómicas en las que estábamos. Volvimos a Bogotá y tuve la oportunidad de estar en una escuela de barrio, llegué a Santa Fe, pero al final me di cuenta que no iba a trascender por mis condiciones. Además, por una calamidad familiar tuve que decidir entre trabajo, estudio o si me quedaba apuntándole al fútbol. Preferí trabajar y estudiar Educación Física y Deportes”.

¿En qué posición jugaba?

“Era lateral derecho, aunque para ese momento se les decía marcadores”.

¿Quién lo acercó a la dirección técnica?

“Realmente a mí me gustaba mucho el fútbol, lo había jugado de niño como también jugué baloncesto, deporte en el que sí alcancé a llegar al profesionalismo con el equipo de Saludcoop. En la universidad me tocaba buscar algún enfoque, de algún deporte o administrativo, y yo no me veía ni como docente ni como administrador, quería estar en campo abierto aunque mi madre quería que yo fuera ingeniero civil o arquitecto. Pero no me hallaba en cuatro paredes y por eso me enfoqué en deportes de conjunto, específicamente en fútbol y cuando tuve mis primeras oportunidades laborales entré a una caja de compensación y me enrolé en el tema formativo del fútbol y empecé a especializarme, a hacer seminarios y demás”.

¿Qué es lo más difícil que le ha tocado atravesar?

“Lo más difícil fue que a los 17 años murió mi mamá, un momento muy fuerte para mi vida, porque cuando ella quedó embarazada y yo nací en el año 81 mi padre se desapareció, razón por la cual ella decidió irse a Manizales porque no podía sustentar el hogar sola en Bogotá y en Manizales tenía a su familia. Ella era mamá y papá y en una situación socioeconómica muy difícil, de hecho casi que dejamos Villamaría y volvimos a Bogotá por temas delicados del entorno social que nos obligaron a irnos, no por gusto sino porque tocó. Después de ver a mi madre en una situación económica tan difícil, ver lo que hacía para que saliéramos adelante, yo quería ser exitoso para darle todo. Ese era mi plan de vida y que ella falleciera cuando yo tenía 17 años, dejó ese plan ahí. Me preguntaba, ¿ahora qué hago? Fue un tema muy duro que marcó muchas cosas en mi vida, me estrellé contra el mundo”.