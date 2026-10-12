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Video | Jhon Arias dio asistencia en victoria de Palmeiras contra Corinthians; se alista para semifinal de la Libertadores

El chocoano fue uno de los jugadores más relevantes en el triunfo 4-1 de su equipo en el Brasileirao.

  • El futbolista colombiano Jhon Arias es una de las grandes figuras del Palmeiras de Brasil que busca ganar, de nuevo, la Copa Libertadores. Foto: AFP
    El futbolista colombiano Jhon Arias es una de las grandes figuras del Palmeiras de Brasil que busca ganar, de nuevo, la Copa Libertadores. Foto: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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No en vano es el cuarto fichaje más costoso de la historia del fútbol brasileño. Jhon Arias, por quien Palmeiras pagó 25 millones de euros al Wolverhampton inglés en enero de este año, suele figurar con el Palmeiras tanto en partidos de la Liga local como en duelos de Copa Libertadores.

El chocoano, de 29 años, ha marcado 8 goles y dado 6 asistencias en los 43 partidos que ha disputado esta campaña con el “verdao”. El pasegol más reciente lo registró el domingo, en uno de los grandes clásicos del balompié brasileño: Palmeiras contra Corinthians, dos de los clubes con mayor cantidad de aficionados en ese país.

Palmeiras ganó 4-1. Los goles los anotaron Alxander Barboza, Agustín Gaiay y Matheus Bidu. Jhon Arias dio la asistencia para el segundo tanto del partido. Corría el minuto 45+1. Los verdes atacaban con la velocidad y dinámica que suelen hacerlo. El chocoano, quien juega moviéndose por todo el frente de ataque, recibió un pase fuera del área e inició la jugada que terminó en el tanto de Giay.

Jhon Arias, ya dentro del área, supo que no tenía ángulo para rematar al arco. Por eso, de primera intención, le dio la pelota a su compañero, que venía de frente a la portería y logró anotar. Con esa asistencia, el colombiano se consolidó como uno de los mejores futbolistas del gran partido de la última jornada del balompié brasileño.

¿Cuándo vuelve a jugar el Palmeiras de Jhon Arias?

Palmeiras contrató a Jhon Arias no solo para pelear por el título del Brasileirao, en el que es segundo con 63 puntos, a uno del Flamengo de Jorge Carrascal. El equipo verde también pensó en competir por el título de Copa Libertadores en esta temporada.

El elenco verde ya está en las semifinales del torneo. El miércoles 14 de octubre, desde las 7:30 p.m., de Colombia, visitarán al Fluminense, equipo con el que Jhon Arias fue campeón del torneo en 2023, por el partido de ida de la serie que definirá a uno de los finalistas de “La Gloria Eterna”. Se espera que ese día el atacante colombiano, por quien pagaron 25 millones de euros, brille ante su ex elenco.

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