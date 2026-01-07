x

Jefferson Lerma no estará con Crystal Palace este miércoles ante Aston Villa por la Liga Premier

El técnico Oliver Glasner dijo en rueda de prensa que la ausencia del colombiano se debe a un tema de protocolo de prevención por la conmoción cerebral que tuvo el domingo.

  • Este es el momento en el que el colombiano Jefferson Lerma recibe atención de los médicos del Crystal Palace tras un choque. FOTO GETTY
    Este es el momento en el que el colombiano Jefferson Lerma recibe atención de los médicos del Crystal Palace tras un choque. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
Desde el domingo, cuando se conoció la salida de Jefferson Lerma por una conmoción cerebral, luego de un choque cuando trató de despejar un balón, la Selección Colombia y los aficionados cafeteros han estado a la expectativa por la evolución médica del volante nacional.

Este miércoles, el Crystal Palace vuelve a la acción y el técnico Oliver Glasner dijo en rueda de prensa que Lerma no estará con el equipo, más por un tema de manejo de protocolo Fifa cuando los jugadores presentan este tipo de golpes, pero que el jugador está bien.

“Jefferson Lerma está fuera por la conmoción cerebral. Seguirá el protocolo de conmoción cerebral y estará disponible para el partido contra Sunderland”, fueron las palabras de Glasner.

Le puede interesar: Alerta en Selección Colombia por evolución de Jefferson Lerma, quien salió por un fuerte golpe en la cabeza

Lerma tuvo que salir del partido del pasado domingo, entre el Crystal Palace y Newcastle en el que fue titular, por un golpe en la cabeza. La acción se presentó en el primer tiempo, cuando trató de despejar por vía aérea el balón terminó en el césped. Luego, a los 38 minutos tuvo que salir del juego.

Aunque el nacido en El Cerrito, Valle del Cauca, se reincorporó y quería continuar en el campo, su técnico Oliver Glasner, decidió relevarlo por precaución ya que el golpe fue bastante fuerte y por ello, en su lugar ingresó Jaydee Canvot.

Hay que recordar que Daniel Muñoz, el otro nacional en el equipo, tampoco está actuando, ya que se viene recuperando de una intervención a la que fue sometido.

Lerma y Muñoz son habituales titulares con Crystal Palace y la Selección Colombia y ambos esperan ser parte de los elegidos por Lorenzo para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Precisamente Muñoz se reportó de nuevo a trabajos con el equipo, pero aún no está disponible para volver a entrenamientos de campo.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué lesión tiene Jefferson Lerma hoy?
No es una lesión muscular; Lerma se encuentra bajo observación por una conmoción cerebral sufrida tras un choque aéreo. Se le aplica el protocolo de seguridad preventivo de la liga inglesa.
¿Cuándo es el próximo partido de Jefferson Lerma?
Según el técnico Oliver Glasner, el volante colombiano estaría disponible para el próximo encuentro del Crystal Palace frente al Sunderland, una vez cumplidos los días de reposo reglamentarios.
¿Por qué no está jugando Daniel Muñoz?
El lateral colombiano Daniel Muñoz se recupera de una intervención quirúrgica reciente. Aunque ya regresó a trabajos con el club, aún no realiza entrenamientos de campo con el resto del grupo.

