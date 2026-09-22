“Un error arbitral no demuestra una conspiración”: Javier Tebas le echó leña al fuego en pelea de LaLiga con Real Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó este martes los ataques del Real Madrid al arbitraje en el derbi contra el Atlético recordando que “un error arbitral” no supone una conspiración, provocando la airada respuesta del club blanco.
En un mensaje en X, Tebas escribió que “un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad”.
El presidente de LaLiga respondía así a los ataques del conjunto merengue al arbitraje luego de la derrota 2-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid en la séptima fecha del campeonato el domingo.