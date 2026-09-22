“Un error arbitral no demuestra una conspiración”: Javier Tebas le echó leña al fuego en pelea de LaLiga con Real Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó este martes los ataques del Real Madrid al arbitraje en el derbi contra el Atlético recordando que “un error arbitral” no supone una conspiración, provocando la airada respuesta del club blanco. En un mensaje en X, Tebas escribió que “un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad”. El presidente de LaLiga respondía así a los ataques del conjunto merengue al arbitraje luego de la derrota 2-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid en la séptima fecha del campeonato el domingo.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, consideró que la clave del encuentro fue que el árbitro no expulsara a Cristian Romero y a Lee Kang-in por sendas entradas sobre Jude Bellingham y Fede Valverde. El Comité Técnico de Árbitros reconoció este martes “un error claro y manifiesto” sobre una de las faltas a las que se refirió Mourinho, la entrada del jugador del Atlético Lee Kang-in, añadiendo que el VAR tenía que haber intervenido.

“Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia”, añadió el presidente de LaLiga, en un nuevo episodio del desencuentro que protagonizan desde hace tiempo Tebas y el Real Madrid. “Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada”, aseguró. “Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped”, insistió Tebas.

¿Qué respondió el Real Madrid?

Estas críticas provocaron la respuesta del equipo blanco: “Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace”. “Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable”, añadió el Real Madrid en un comunicado. Tebas “reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable”, afirmó la entidad madridista.

El máximo responsable de LaLiga censuró la actitud del club madrileño. “Estamos en septiembre y ya dan LaLiga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común”, dijo.

“El Real Madrid es importantísimo para LaLiga. Pero afirmar que ‘LaLiga no vale nada’ sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia. La competición no es propiedad de nadie”, concluyó. El Real Madrid consideró que Tebas “continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo” antes de reclamar un cambio a la cabeza del campeonato español. “A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad”, cerró el conjunto merengue.